（曼彻斯特综合电）曼市（Manchester City）中场福登（Foden）星期二（10月20日）在欧洲冠军联赛中上演帽子戏法，助球队主场以5比1大胜希腊的AEK雅典队（AEK Athens）。曼市主帅马雷斯卡（Maresca）希望，这证明福登终于摆脱长期以来的低迷状态。

现年26岁的福登是2023-24赛季的英超年度最佳球员，但过去两个赛季却像中了邪一样地表现骤降，他也曾坦言自己受到心理健康问题困扰。

此前逐渐失去前曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）信任的福登，在上星期六（17日）球队于英超击败伊普斯维奇（Ipswich）的比赛中破门前，曾陷入长达10个月的进球荒。

哈兰德伤缺 福登充分把握演出机会

由于伤病问题，曼市此役将首席射脚哈兰德（Haaland）安排在替补席上，塞梅尼奥（Semenyo）则因伤须休战八个星期，福登因此得以首发，没想到他竟充分把握机会，除了上演帽子戏法之外，还贡献一次助攻。

在安德森（Anderson）于第12分钟为曼市首开纪录后，福登第34分钟与队友刘易斯（Lewis）精彩配合，在角度极小的情况下起脚劲射破门，助球队扩大领先优势。

或许是上半场占尽优势让曼市有些轻敌，他们在下半场一度失去专注力，皮利奥斯（Pilios）把握住AEK雅典队全场第一次射正机会，为客队扳回一城。

不过，曼市很快便重新建立两球优势。第57分钟，福登在禁区边缘送出传球，切尔基（Cherki）接球后以一记优雅的转身摆脱防守，腾出射门空间，随后起脚破门。整个动作一气呵成，尽显细腻的脚下功夫。

第65分钟，切尔基送出长传，刘易斯头球摆渡，福登及时赶到，梅开二度。

第76分钟，福登再凭借恰到好处的跑位，近距离推射入网，完成个人两年多来的首个帽子戏法。

福登（右）本仗有两个进球来自队友刘易斯的助攻。（法新社）

马雷斯卡：很高兴又多了一把可用武器

谈到福登本仗“戴帽”，马雷斯卡说：“这对我来说是个好消息，因为他的表现正在好转，而出于许多原因，这正是我们希望看到的。

“首先，我们都知道他是一名顶尖球员。我为他感到高兴，也为球队感到高兴，因为我们又多了一把可运用的进攻武器。”

终于重展笑容的福登赛后说：“我非常享受这场比赛，队友们的表现也很出色。

“我最喜欢的应该是第二个进球，尤其是皮球入网的方式。我很高兴能够取得进球。身为一名前锋，我必须继续进球，帮助球队。这对我的信心很有帮助。”

福登也相信，自己正逐渐走出低谷。“一步一步来，虽然还有很长的路要走，但我正朝着正确的方向前进。

“在这个过程中能够取得进球，肯定有所帮助。我希望继续努力，为主帅和球队展现出最好的自己。”

曼市在上一场欧冠赛中败给上届冠军巴黎圣日耳曼（PSG），目前以二胜一负排在欧冠积分榜第六位。