我国乒坛名将冯天薇持续深耕基层体育教育，由她创办的冯天薇国际乒乓球学院（FTTA）与社会企业幼学集场（Preschool Market）星期三（10月21日）正式签署为期两年的合作备忘录，共同推出“小小球拍 大大潜能”体育计划。

双方携手投入1万元的资金与实物支持，率先为本地35名3岁至6岁的学前孩童，提供结构化的乒乓球指导，旨在通过早期接触激发孩童的运动潜能，同时为本地体坛建立更早期的苗子发掘管道。

幼学集场创办人张素芬在受访时说：“这项为期两年的计划主打‘每个孩子，每个冠军’的核心理念，旨在强调体育的包容性，确保每一个孩子都有机会体验并享受运动的乐趣。”

幼学集场首席战略官罗大伟补充道：“希望能借此吸引更多志同道合的机构、企业及社会各界的支持与赞助”，将来还希望在全岛多个场地也共同推广游泳、足球、篮球和羽毛球等幼儿体育项目。

针对年幼孩童，学院制定了“端球往返接力”等专属的训练计划，不仅包含基础指导，还融入了与乒乓球相关的趣味小游戏及基本体能训练，让孩童感受乒乓球的乐趣。此外，考虑到标准球桌对幼童而言偏高，冯天薇笑道：“我们也已经特别订购了一批可升降的专用球桌，以配合幼童的身高需求。”

学院针对年幼孩童制定了“端球往返接力”等专属的训练计划，让孩童感受乒乓球的乐趣。（张俊杰摄）

奥运名将转战低学龄培训 致力学习与幼童沟通

当问及由奥运大将到儿童教练的身份转换时，冯天薇告诉记者：“我自己其实一直都从事高水平的训练和赛事，首次进入低学龄培训，我也是尽力在学习怎么样跟小孩子沟通，怎么样能让小孩更清楚地听懂教练们的指令。我的学院开了大概快有半年了，所以在这方面自己也有很多的心得和体会，我觉得（执教）不是太大的问题。”目前，她本人每周有三天会亲自下场指导，并参与上述训练营活动。

张素芬透露，未来的目标是依托此次“小小球拍 大大潜能”计划的成效，向幼儿培育署（ECDA）展示体育启蒙在学前教育中的实际价值，从而争取更多官方支持。

这项强调兼顾趣味与专业的计划也获得了家长的肯定。受访家长周菊英（45岁，家庭主妇）告诉记者说：“我认为让孩子早点接触乒乓球这种运动，对反应能力比较好。我不会担心孩子太累，如果之后幼儿园真的把乒乓球变成每周的常规活动，或者周末有这类的亲子乒乓球营，我会支持孩子继续练下去。”

另一位妈妈周洁仪（36岁，广告制片人）也支持孩子练习乒乓球。“由于我的孩子周末已经参加了其他课外活动，很难再抽出时间来参加学校安排的周末乒乓球课程。如果能将这项活动纳入平日的在校日程中，我是非常乐意考虑的。”