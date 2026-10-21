（鹿特丹综合电）日本男子体操队星期二（10月20日）在体操世界锦标赛力压中国和俄罗斯，蝉联男团冠军。

日本队在荷兰鹿特丹举行的体操世锦赛男子团体决赛中以251.928分夺冠，以“世界体联二队”名义参赛的俄罗斯以250.329分获得银牌。刚在亚运会夺得男团金牌的中国则以249.193分获得季军，三队都因此锁定了洛杉矶奥运资格。

本届世锦赛是洛杉矶奥运会体操项目的首站资格赛，男、女团体赛前三名可直接获得奥运会团体参赛资格。届时每支达标队伍可派出五名体操选手参赛。

在全能核心主力张博恒因伤缺阵的情况下，中国由邹敬园、兰星宇、杨皓楠、田昊和李鸿颜联袂出战。相较于资格赛第四名的成绩，中国在决赛中展现出极强的韧性。

其中，奥运冠军邹敬园在主项双杠上拿下15.366的高分，帮助中国在双杠单项上砍下全场最高的43.366分；吊环名将兰星宇在吊环单项贡献14.733分，中国同样以42.766分领跑全场。

此外，小将田昊单杠拿下14.566分，帮助中国始终保持在争冠位置。前五轮结束后，中国仅落后日本0.135分，然而在最后一轮自由体操项目中，中国仅得到39.699分，最终收下铜牌。

由奥运全能冠军桥本大辉和冈慎之助领衔的日本队，成功斩获队史第八座世锦赛男团冠军奖杯，也是继2024年巴黎奥运会登顶后的又一座重磅男团冠军。在最后一轮比赛中，桥本大辉在单杠项目拿到14.866分，队友前田枫丞贡献14.333分，锁定金牌。

前四轮一路领跑的英国在双杠和单杠项目连续出现重大失误，最终以247.395分掉至第四名，无缘奖牌。瑞士（246.497分）列第五，美国（245.161分）、东道主荷兰（241.294分）和哥伦比亚（240.093分）分列第六至第八。

根据赛程安排，女子团体决赛定于当地时间星期三（21日）举行，随后于星期四（22日）和星期五（23日）分别展开男子和女子个人全能决赛。单项决赛则于本周末压轴登场。