（纽约法新电）美国职业篮球赛（NBA）常规赛在新加坡时间星期三（10月21日）开打，詹姆斯（James）带领新东家费城76人（Philadelphia 76ers）以106比100客胜刚升起总冠军旗帜的纽约尼克斯（New York Knicks），让对手在庆典之夜吞下败仗。

41岁的詹姆斯迎来创纪录的第24个NBA赛季，76人也是他效力的第四支球队。他此役攻下14分，并送出76人全队28次助攻中的七次，让外界初步看见他如何为马克西（Maxey）等年轻队友创造机会。马克西全场砍下最高的28分。

詹姆斯受访时说：“我还可以做得更好。显然，我仍在寻找比赛节奏，毕竟和这支新球队一起训练至今才两个多星期……但我喜欢我们今晚的表现。我认为我们打得非常出色，尤其是在防守方面。”

从波士顿凯尔特人（Boston Celtics）加盟76人的球星布朗（Brown）砍下19分、抢下8个篮板并送出6次助攻，中锋恩比德（Embiid）则贡献13分和11个篮板。

尼克斯方面，布伦森（Brunson）得到全队最高的21分，中锋唐斯（Towns）则空砍19分和12个篮板。76人在第三节夺回领先优势后，挡住尼克斯的一波波反扑，最终取得开门红。

“毁掉”尼克斯升旗之夜 詹姆斯：感觉很特别

尼克斯上赛季在NBA总决赛中击败圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs），结束长达53年的总冠军荒。

在赛前仪式上，尼克斯名宿比尔·布拉德利（Bill Bradley）、厄尔·门罗（Earl Monroe）和沃尔特·弗雷泽（Walt Frazier）为球员颁发总冠军戒指。

麦迪逊广场花园内座无虚席，包括本·斯蒂勒（Ben Stiller）和斯派克·李（Spike Lee）等尼克斯铁杆名人球迷都到场支持球队。

在尼克斯队史第三面总冠军旗帜升上球馆顶端前，上赛季NBA总决赛最有价值球员布伦森告诉球迷，球队已经“准备好以团队的身份翻开新的一页”。

他接着说：“不过，有一件事我想说——这个夏天这座城市所感受到的喜悦，我们希望能够再次带给大家。”尼克斯希望成为自2018年以来首支成功卫冕的球队。

不过，尼克斯的主场派对却遗憾地被76人给“毁掉”。曾四度夺得NBA总冠军、同时也是联盟历史得分王的詹姆斯坦言，能在对手举行总冠军戒指颁发仪式的夜晚取胜，滋味格外特别。

雷霆击退马刺 文班亚马手感冰冷

在揭幕日三场比赛的压轴战中，亚历山大（Alexander）攻下32分，带领俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）以116比104击败文班亚马（Wembanyama）领军的马刺。

外界普遍看好文班亚马终结亚历山大连续两年的常规赛最有价值球员（MVP）霸业，但前者此役13次出手仅命中一球，唯一的运动战进球是第三节结束前的一记空接暴扣。

不过，文班亚马在篮板和防守端仍发挥影响力，抢下13个篮板并送出6次封盖，还得到12分，其中大部分得分来自10次罚球，然而马刺仍无法抵挡雷霆的攻势。

雷霆上赛季在西岸决赛中与马刺鏖战七场后落败，无缘卫冕，如今带着强烈的求胜欲迎接新赛季。亚历山大说：“显然，正是这支球队阻止我们实现目标。但对我们而言，更重要的是我们很高兴能回归赛场。”

活塞击退凯尔特人 乔治空砍38分

另一方面，在最早开赛的揭幕战中，底特律活塞（Detroit Pistons）下半场强势反扑，以121比113击败凯尔特人，破坏球星乔治（George）加盟凯尔特人后的首秀。

乔治此役攻下38分，表现亮眼，但仍无法帮助凯尔特人取胜。康宁汉姆（Cunningham）和杜伦（Duren）各得22分，罗宾逊（Robinson）则在第四节独取21分中的15分，协助活塞打出一波23比0的得分攻势，完成逆转。