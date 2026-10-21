（宁波路透电）六届大满贯冠军、波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）星期二（10月20日）因大腿受伤宣布退出宁波网球公开赛，提前结束本赛季征程，也宣告无缘国际女子网球协会（WTA）年终总决赛。

伊加曾在2023年夺得年终总决赛冠军，她自2021年以来从未缺席过这项赛事。如果她能在宁波公开赛至少闯入八强，就有机会取代捷克选手卡罗利娜·穆霍娃（Karolina Muchova），抢下最后一个晋级席位。

在武汉公开赛期间，伊加大腿受伤需要接受治疗。（路透社）

25岁的伊加通过宁波公开赛的社交媒体平台发布声明说：“经过慎重考虑，我决定退出这项赛事。过去几周，我的左大腿一直有伤势问题。我认为，给自己一些时间休息和恢复，是目前正确的决定。”

这次伤势也影响她上星期在武汉网球公开赛的表现。她当时在半决赛5比7、1比6不敌同袍玛雅·赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），无缘决赛。

伊加：职业生涯最艰难赛季

伊加直言，这是她职业生涯中最艰难的一个赛季。她今年未能赢得任何一项大满贯冠军，上一次夺得大满贯桂冠是在去年温布登锦标赛。

她说：“这是我职业生涯中最艰难的赛季之一，途中经历许多挑战、变化，也学到很多。我为自己和团队在下半赛季所付出的努力，以及由此取得的进步感到自豪。这让我对未来充满信心。

“过去几个月，或者说过去两年，过得非常紧凑和充满挑战。我觉得我需要充分休息，让身体彻底恢复。因此，这次我会给自己更长的休息时间。我决定就此结束本赛季，今年不会再参加其他赛事……我会带着热情和动力回归，继续努力提升自己。”

至此，伊加本赛季以39胜15负的战绩收官，全年仅夺得加拿大公开赛一站冠军。她今年在四大满贯赛事均未能闯过八强。

这名前世界第一球员目前世界排名已下滑至第九。