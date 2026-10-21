新加坡男团和女团星期三（10月21日）在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的亚洲乒乓球锦标赛未能更进一步，女团不敌日本止步八强，男团则败给伊朗无缘晋级八强，接下来将角逐单打和双打。

根据赛制，在2025年亚锦赛女团项目排名前六的队伍无需参加小组赛，直接进入淘汰赛。因此去年打进女团半决赛的新加坡女队直接从八强出战。

在这场八强对决中，新加坡队的对手是在上届半决赛中击败她们的日本队。世界第50的曾尖率先出场，她迎战世界第14的桥本帆乃香1比3（7比11、7比11、13比11、5比11）败下阵来。

接着上场的舒麟茜（世界第69）挑战世界第三的张本美和，她0比3（9比11、4比11、5比11）无缘胜利。

世界第123的黎明映第三位出场，对垒世界第18的长崎美柚找不出突破的办法，0比3（5比11、8比11、8比11）被打败。

男团方面，新加坡队在预赛第三轮与伊朗争夺晋级权，这是他们自上个月的爱知—名古屋亚运会后再次与后者交手。

在亚运会男团16强中，伊朗队当时以3比0打败我国。时隔近一个月再战，郭勇、周哲宇和冯耀恩轮番上阵，伊朗队派出法拉吉（Faraji）、诺沙德·阿拉米扬（Noshad Alamian）和尼玛·阿拉米扬（Nima Alamian），再次以3比0打败新加坡。

在这场对决胜出的对手将晋级八强，与中国队交手。从预赛出线的球队有两支，另一支是哈萨克斯坦，他们的八强对手是日本队。