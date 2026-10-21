新加坡水球国家队加入澳大利亚珀斯水球联赛（Perth Water Polo League，简称PWL），本周将展开征程，盼在更激烈的比赛环境中与高手交锋，累积比赛经验。

我国水球队将每三周就前往珀斯一次，参加2026至2027赛季的珀斯水球联赛。他们将从本星期五（10月23日）起参赛，共出战五场比赛。

新加坡水球队副队长陆俊杰接受《联合早报》采访谈到这项计划时说：“我国目前没有水球联赛，因此球员参加常规且高强度比赛的机会有限。与PWL合作让我们有机会弥补这个不足，让球员在竞争更激烈的联赛环境中与不同对手交锋，累积比赛经验。”

让实力更接近亚洲前四水平

我国水球队有意提升整体水平，虽然训练固然重要，但实际比赛经验是无法取代的，因此他们希望通过定期参加PWL挑战自己，让实力更接近亚洲前四的水平。

22岁的陆俊杰继续说：“我们希望打造一支实力更强、表现更稳定的球队，也希望能缩小与亚洲顶尖四强之间的差距。从PWL累积的经验，也将帮助我们更充分地备战各项重大国际赛事。”

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每三周就要飞往珀斯参赛，对球员来说需要在比赛、训练和恢复之间取得平衡。

陆俊杰表示，他们得妥善安排日程，确保球员做好充分的身体准备，同时尽量减轻旅途对比赛表现的影响。

“恢复将是整个过程中非常重要的一环，包括充足的睡眠、适当的营养与水分补充，以及在比赛和飞行后进行合适的恢复训练。

“虽然频繁往返带来挑战，但我们将它视为要在更高水平赛事中竞争，所必须付出的努力。”

本届亚运会，我国男子水球队排名第七，依旧是东南亚球队之首。（新加坡高水平体育管理机构提供）

新加坡男队在本月初结束的爱知—名古屋亚运会水球项目中排名第七，虽然依旧是东南亚的老大，但他们显然不满足于这一点。

陆俊杰希望在赛季结束时，他们看到的不只是比赛成绩有所提升，球队整体的表现质量和稳定性也能有所改善。

他说：“我们希望球员在高压情况下更有信心，在比赛中作出更好的判断，并更有效地应对不同对手的打法。我们也希望提升战术执行力、防守组织、进攻效率，以及全队的默契与凝聚力。

“除了个人和团队层面的进步，我们也希望这项合作能够为新加坡水球建立更稳固的竞技基础。”