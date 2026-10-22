（科莫综合电） 曼联（Manchester United）在新加坡时间星期四（10月22日）凌晨的欧冠赛中，以1比4的羞辱性比分惨败给科莫（Como）后，主帅卡里克（Carrick）承认，球队在这场比赛的表现实在“难以直视”且“不可接受”。但他同时坚称，他并不担心会因此失去主教练的职位。

在这场于意大利古塞佩·西尼加利亚球场进行的较量中，曾三夺欧冠冠军的“红魔”曼联被首次跻身欧冠赛场的意甲新锐完全碾压，这场败局不但让曼联平了过去30年来在欧冠赛场的最大败仗，在各项赛事中的不胜场次也延伸至七场。

尽管曼联近期深陷低谷、甚至创下40年来最差的国内联赛开局，使得卡里克的执教前景饱受质疑，但他依然在新闻发布会上明确表示他并没有为帅位感到担忧。“我完全没有去考虑过我的职位问题。”

这名老特拉福德掌门人强调，赛后他前往看台向远道而来的客场球迷致歉并无特殊意味。“无论何时，我都会走向球迷。今天过去并没有什么特别的原因，这只是对他们数周以来、尤其是今晚所经历的一切表达感激与认可。”

曼联开场惨遭闪击 卡里克：极其愤怒

开场仅两分钟，帕斯（Paz）便为科莫拔得头筹。继上周0比2不敌体育马德里（Atletico Madrid）在开场一分钟丢球后，曼联不幸成为欧战历史上首支连续两场顶级赛事均在开场前两分钟内失球的英格兰球队。

在前阿申纳（Arsenal）及巴塞罗那（Barcelona）名将法布雷加斯（Fabregas）的指挥下，科莫风卷残云般取得4比0的领先；尽管替补登场的齐尔克泽（Zirkzee）在伤停补时阶段攻入一球挽回些许颜面，但卡里克坦言全队的崩盘方式令他触目惊心。

曼联球员表现如同一盘散沙，场边观战的卡里克掩不住愤怒和失望。（法新社）

他说：“以这种方式踢球是不可接受的，这绝不是一场合格的表现。我们本希望延续此前对阵利兹（Leeds，1比1平）时的强度、斗志与拼劲，但今晚的表现完全相反。老实说，这真的很令人难以直视。

“我真的很难理解为什么表现会和上一场如此天壤之别。我们可以踢得不好，但以这种方式溃败绝对是不对的。”

曼联星期天（25日）将在英超联赛主场迎战伯恩茅斯（Bournemouth）。卡里克补充道：“我现在不仅是沮丧，老实说我是极其愤怒。但你必须向前看，在下一场比赛到来前做大量的准备工作。”

曼联队长费尔南德斯（Fernandes）赛后受访时则说，球队目前缺乏信念。“我们开局不利，对手进球太早了，我们在防守端施压不足，进攻端缺乏有效的跑位，一切都不顺心。

曼联队长费尔南德斯赛后受访时说，球队目前缺乏信念。（法新社）

“过早失球让我们陷入‘未战先败’的情绪中，想要摆脱这种心态非常困难——即便我们试图变得勇敢，尝试控球并创造机会，也难以奏效。

“如果我们无法做到这一点，想要走出当前的困境将变得异常艰难。”

执教三年创造奇迹 法布雷加斯：胜不骄保持清醒

对于上赛季在法布雷加斯率领下爆冷斩获意甲第四名的科莫而言，这场大胜是球会历史上最辉煌的夜晚之一。这名前西班牙中场仅用三年时间就将球队从第二级别联赛带到欧冠最高舞台，并狂胜曼联。

科莫近年来取得不少骄人成绩，主帅法布雷加斯居功不小。（路透社）

不过，法布雷加斯赛后依然保持极大的克制。“我们必须保持在每场比赛中都全力以赴的心态。我理解击败曼联对媒体而言具有更高的价值，但萨索洛（Sassuolo）是一支伟大的球队，他们在星期六的意甲联赛中会给我们制造巨大的麻烦。

“所以保持冷静、谦逊，脚踏实地。这场胜利不会改变我们的路径和既定方向，我们才刚刚起步。”