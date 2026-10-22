（慕尼黑综合电） 阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔（Arteta）在新加坡时间星期四（10月22日）于欧洲冠军联赛客场2比2战平德甲劲旅拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后说，球队对阵中边锋萨卡（Saka）的伤情表示“极其担忧”。

本赛季与瑞典前锋吉欧克勒斯（Gyokeres）并列“炮兵”阿申纳最多进球者的萨卡，在比赛早期因倒地捂住脸而被迫早早下场，随后被埃泽（Eze）替换下场。

在这场高水平对决中，替补登场的埃泽第25分钟为上赛季欧冠亚军阿申纳先拔头筹，随后拜仁凭借戴维斯（Davies）10分钟后的进球和凯恩（Kane）下半场第61分钟的罚球反超比分；关键时刻，赖斯（Rice）在比赛尾声阶段在第82分钟贡献进球，帮助炮兵从客场带走一分。

阿特塔赛后说，萨卡的具体伤情仍待进一步检查，但医疗团队的反馈令人不乐观。“医疗团队对萨卡的情况感到有些担忧。当一名球员因为剧烈疼痛而不得不下场时，这绝不是什么好消息。我们必须拭目以待。”

阿特塔对记者说：“这些比赛所要求的身体强度简直令人不可思议。你昨晚在巴黎圣日耳曼（PSG）对阵巴塞罗那（Barcelona）的比赛中也能看到。你所需要达到的水准是令人难以置信的，这是最高级别的对抗，不幸的是，这种伤病就是发生了。

“他的情况看起来真的很不妙，但我们只能等待后续诊断。”

赖斯（右）的关键进球为协助阿申纳从慕尼黑客场带走宝贵一分。（路透社）

尽管遭遇伤病打击，这名西班牙籍主帅依然对全队的表现给予高度评价，同时也赞扬东道主的强大实力。他说：“拜仁能够横扫几乎每一支球队，所以我非常认可球员们今晚的表现。这是我们踢过的最高水平的比赛之一……无论是对手的水平还是我们的表现都是如此。这是两支都渴望进攻与倾力拼杀的顶级球队。”

在尾声阶段拯救球队的赖斯赛后难掩兴奋。“我太开心了。当你面对像拜仁这样全场人盯人的球队时，你必须贯彻特定的战术原则。我就是不停地奔跑，摆脱防守球员，然后果断起脚破门。”