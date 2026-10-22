我国保龄球女队星期三（10月21日）杀入2026年国际保龄球联合会（IBF）世界杯女子团体决赛后，以2比3惜败丹麦，成为世界杯女团亚军。

比赛在德国慕尼黑进行，由梁慧芬、陈诗桦、黄琳芷和白欣仪组成的新加坡女队先是以3比1的总比分接连击败奥地利和菲律宾后，闯进半决赛。之后在面对马来西亚时以3比2险胜，抢到决赛门票。

决赛中，新加坡面对淘汰卫冕冠军美国队的丹麦女队时，虽然连丢两局，但很快以218比170、211比176扳平比分。不过在决胜局中，新加坡以215比243落败，无缘实现逆转。

队中最年轻的白欣仪（22岁）在本次世界杯多次担纲压轴的最后一棒。她赛后受访时说，比起银牌本身，全队在高压下彼此信任、无论输赢都相互扶持的过程更令她难忘。

“在部分比赛担任最后一棒，深知自己的发挥会直接影响全队成绩，如何管理这种巨大压力是我面对的最大挑战。这段经历考验我的沉着与自信，也让我学会在最艰难的时刻相信平时的训练并做出正确决定。”

她说，这枚银牌肯定团队的努力，也证明球队还有潜力做得更好。“它既是成就也是动力，让我们看到在稳定性和抗压能力上还须继续加强，希望未来能更上一层楼。”

男团方面，新加坡队不敌澳门后止步16强，法国则以3比2击败澳大利亚夺冠。