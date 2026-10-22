（洛杉矶综合电）美国职业篮球赛（NBA）新赛季在新加坡时间星期四（10月22日）迎来第二个比赛日。正式独自扛起洛杉矶湖人（LA Lakers）大旗的东契奇（Doncic）砍下28分，加上新援中锋凯斯勒（Kessler）12投全中惊艳贡献26分，助湖人在主场以127比105大胜金州勇士（Golden State Warriors），在后詹姆斯（James）时代打响头炮。

随着四届常规赛最有价值球员（MVP）詹姆斯在今年7月以自由球员身份转投费城76人（Philadelphia 76ers），去年2月从达拉斯小牛（Dallas Mavericks）加盟的东契奇成为湖人无可争议的领军人物。这名27岁的斯洛文尼亚球星赛前在《洛杉矶时报》买下整版广告向球迷喊话：“今晚，我们开启争冠之旅。”

湖人本赛季迎来九名新球员，7月从犹他爵士（Utah Jazz）加盟的凯斯勒首秀表现堪称完美，全场12投12中并上演10次暴扣，外加九个篮板。东契奇另有八个篮板和七次助攻，里夫斯（Reaves）也攻下23分。

勇士当家球星柯里（Curry）全场得23分，其中20分集中在上半场。湖人在次节末段打出17比4的攻势，第三节严防死守让柯里仅得三分，单节打出36比16的悬殊比分，将领先优势扩大到102比68，让他第四节全程作壁上观。

爱德华兹与鲍尔无缝磨合 灰狼大胜热浪

新赛季的第二个比赛日迎来多名球星改换门庭后的首秀。

明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）球星爱德华兹（Edwards）狂飙45分和10个篮板，率队客场以131比106大胜迈阿密热浪（Miami Heat），搞砸两届MVP得主“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）的热浪首秀。

灰狼全场飙中21记三分球，爱德华兹一人包办九记。本季从夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）加盟的后卫梅洛·鲍尔（LaMelo Ball）也投进五记三分砍下21分。

告别效力13年的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）转投热浪的安特托孔波全场19投13中，攻下35分和六个篮板，但被视为东岸争冠热门的热浪却对灰狼束手无策。

利拉德回归砍25分 拓荒者狂胜太阳

在波特兰，2025年季后赛撕裂左脚跟腱、阔别赛场近18个月的利拉德（Lillard），时隔三年半重披波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）战袍。

他出战24分钟飙进六记三分球，砍下25分和六次助攻，率队主场以124比83狂胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），创下队史揭幕战第三大赢球分差。

休赛期从孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）加盟的莫兰特（Morant）首秀贡献14分和八次助攻。中国中锋杨瀚森也在末节还剩3分38秒时飙进三分球，将领先优势扩大到全场最大的52分（122比70），他全场收下五分。

外线31投仅6中的太阳只有布克（Booker，23分）等三人得分上双。

伦纳德重返猛禽大胜

曾在2019年率领多伦多猛禽（Toronto Raptors）夺得队史首冠的伦纳德（Leonard），在历经洛杉矶快艇（LA Clippers）违规规避薪资帽遭联盟调查与重罚的风波后重返多伦多。他与巴恩斯（Barnes）及奎克利（Quickley）各得23分，助猛禽主场以135比92狂胜芝加哥公牛（Chicago Bulls）。

同日进行的全部11场比赛中，也有不少球星伤愈复出。

在2025年总决赛第七场撕裂右脚跟腱的印第安纳溜马（Indiana Pacers）后卫哈利伯顿（Haliburton）上演英雄归来，他全场砍下23分（末节独得13分）和12次助攻，并在终场前1分23秒突破上篮打入制胜球，助溜马客场以123比120险胜新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans），赛后受访时更激动落泪。

同样从前交叉韧带撕裂重伤中康复、休战超过19个月的小牛后卫欧文（Irving）复出得15分，但球队以110比128不敌休斯敦火箭（Houston Rockets）。