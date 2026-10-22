我国全职射击女将郑琇忆延续此前在世界杯夺冠的勇锐状态，星期三（10月21日）在国际射击运动联合会（ISSF）哈萨克斯坦举行的大奖赛中，以237.3环的优异成绩夺得女子10米气手枪银牌。

这是现年30岁的郑琇忆继今年10月12日在埃及世界杯首夺25米手枪个人项目金牌后，短短一个多星期后再次登上领奖台。她先以574环的总分、第二名的成绩从资格赛强势杀进决赛。在竞争激烈的决赛中，郑琇忆从第一阶段至淘汰赛阶段均展现出沉稳的心态，最终以237.3环完赛，为新加坡代表团拿下一枚含金量十足的银牌。

在接受《联合早报》记者采访时，郑琇忆说：“拿到银牌是个意料之外的结果，能获得这枚奖牌我真的很高兴。我这次的主要目标是对埃及世界杯10米项目补偏救弊，初衷并不是争夺奖牌。”

郑琇忆还说：“我在10米项目决赛中的表现一直不太稳定，所以这次比赛中我能保持如此平静和从容，让我感到十分惊喜。也许正是因为对结果没有太多期待，反而帮我把注意力集中在了需要做的事情上。除了奖牌之外，这种从容的心态对我而言，也是一次意义重大的进步。”

谈及关乎2028年洛杉矶奥运会比赛资格的世锦赛，郑琇忆回答说：“我把这次比赛看作是为世锦赛做准备的一部分。虽然还有需要改进的地方，但这次经历让我对目前的训练方向更有信心了。”

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世锦赛将在11月1日至14日于卡塔尔首都多哈举行。

主场作战的哈萨克斯坦选手伊丽娜·尤努斯梅托娃（Irina Yunusmetova）在当天的比赛中占据天时地利人和，凭借稳定的手感一路领跑，最终以242.5环的总成绩将金牌收入囊中，仅比郑琇忆高5.2环。格鲁吉亚选手玛丽亚姆·阿布拉米什维利（Mariam Abramishvili）则以215.3环的成绩获得铜牌。

郑琇鸿赛后在Instagram上分享资格赛成绩单，在祝贺妹妹挺进决赛的同时，也感叹自己错失晋级机会。（Instagram截图）

郑琇鸿以一环之差 遗憾无缘决赛

此外，郑琇忆的姐姐、也是代表我国出征巴黎奥运会的唯一射击运动员郑琇鸿，本次也参加了同一项目。遗憾的是，郑琇鸿在资格赛打出568环，以一环之微差排名并列第10，未能跻身前八名组成的决赛。郑琇鸿赛后在个人社交媒体上分享成绩单，在祝贺妹妹挺进决赛的同时，也感叹自己以微弱差距错失晋级机会。