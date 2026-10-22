在星期四（10月22日）进行的爱知—名古屋亚洲残疾人运动会女子复合弓决赛中，新加坡射箭女将诺莎希达（Nur Syahidah）以139比142败给印度卫冕冠军希塔尔（Sheetal Devi），为我国进帐一枚银牌。

41岁的诺莎希达在星期二（20日）的半决赛中，以一分优势险胜中国选手许雪晴闯入决赛，提前为新加坡锁定至少一枚银牌。她将与希塔尔重演杭州亚残运会决赛的对决，两人也曾在2023年亚锦赛交手，当时由诺莎希达胜出夺冠。

这名亚锦赛射箭冠军在决赛首圈与对手同得29分，并在次圈第三箭命中靶心下收获30分，以59比55拉开领先优势。然而，寻求卫冕的希塔尔在第三轮找到状态，连续三次击中靶心下，成功将比分追成85比86。

来到关键第四轮，希塔尔再次斩获满分30分，将比分反超成115比113。两人在末轮状态均有所下滑，希塔尔斩获27分，诺莎希达则只得26分，最终以139比142遗憾摘银。

当天早些时候进行的铜牌战中，许雪晴以142比111战胜东道主选手筿原彩，成功为中国守住该项目的铜牌。