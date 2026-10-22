阿根廷后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）批评管理层投入不够的事件才刚刚“翻篇”，“红魔”曼联（Manchester United）在星期三（10月21日）的欧冠联赛客场以1比4惨败给意甲新锐科莫（Como）后，看似又掀起另一波内讧。

比赛结束后，曼联队长费尔南德斯（Fernandes）在受访时说：“我们开局不利，对手进球太早了，我们在防守端施压不足，进攻端缺乏有效的跑位，一切都不顺心。

“过早失球让我们陷入‘未战先败’的情绪中，想要摆脱这种心态非常困难——即便我们试图变得勇敢，尝试控球并创造机会，也难以奏效。

“如果我们无法做到这一点，想要走出当前的困境将变得异常艰难。”

当被问及这些言论是否意味着他在批评主帅卡里克（Carrick）的战术安排时，费尔南德斯说：“这是主帅和教练团队需要检讨的问题，不是我该做的事。

“有时候，我们在面对压力时必须踢得更勇敢一些，敢于冒险采取高位逼抢，迫使对手陷入被动。

“教练团队决定不采取人盯人的逼抢战术，因此有时会在后防留下空挡。”

赛后记者会上，有记者向卡里克转述费尔南德斯的言论。这名45岁的主帅随即作出回应，并借机反讽费尔南德斯及队内其他球员。

他说：“事实上，我们在下半场曾采取半场人盯人逼抢战术，结果却因此丢了一球。

“无论你采用什么阵型、什么战术，如果球员不积极跑动，进攻时不向前冲，防守时又不及时回追，那就不可能赢得比赛。”

英格兰名宿卡拉格尔（图）认为，费尔南德斯上赛季能当选英超年度最佳球员，主要是主帅卡里克的功劳，因此费尔南德斯现在反过来公开批评卡里克的战术，卡拉格尔认为这是令人不齿的行为。（档案照）

名宿力挺卡里克 批评费尔南德斯忘恩负义

针对卡里克与费尔南德斯之间的口水战，目前担任球评的利物浦（Liverpool）名宿卡拉格尔（Carragher）显然站在卡里克那边，他批评费尔南德斯“态度糟糕”“完全不符合曼联队长应有的风范”，且暗讽他忘恩负义。

卡拉格尔说：“上星期，我们就说过马丁内斯公开批评球会高层的行为非常不妥。如今费尔南德斯也这么做，实在令人不齿。

“回想上赛季，他（费尔南德斯）是在卡里克接掌球队之后才当选年度最佳球员的。如果没有卡里克，他根本不可能赢得这个奖项。因为卡里克让他回到最适合自己的位置，他才能踢出一个精彩的赛季。

“费尔南德斯确实是一名很有天赋的球员，但从他的态度和处事方式来看，实在让人无法认同。

卡拉格尔还说：“他之所以会有这样的反应，是因为今晚被主帅换下场，让他觉得没面子。至于他所说的逼抢战术，无论是人盯人还是区域逼抢，过去多年来，曼联之所以无法有效实施逼抢，费尔南德斯本身就是原因之一，因为他总是为了取悦球迷而做出一些动作。

“我在评述曼联比赛时，经常看到他在场上到处乱跑，就像一个在学校操场上横冲直撞的孩子，只为了博得球迷的喝彩。

“球迷都以为他很努力，但事实并非如此。他这样的踢法反而拖累整支球队。”