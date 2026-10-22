新加坡残障泳将杜维崧连续四天在爱知—名古屋亚洲残疾人运动会上为我国代表团摘牌。他星期四（10月22日）在男子100米S7级仰泳中再添一银，使个人本届赛事的奖牌数增至一银三铜。

杜维崧在上午进行的男子100米S7级仰泳预赛排名第二，来到决赛后继续保持稳定发挥，以1分16秒09触壁，获得银牌。

赢得金牌的是游出1分12秒16的中国泳将阮靖淞。

28岁的杜维崧这次一共报名五个项目，他日前在400米S7级自由泳、50米S7级蝶泳和100米S7级自由泳皆获得铜牌，接下来还剩下50米S7级自由泳。

我国当天一共有四名泳手亮相决赛，除了杜维崧，还有梅嫣婷、孙锦雯和黄智伟。

梅嫣婷在女子100米S14级蝶泳决赛以1分12秒95排名第八，不过她在上午的预赛以1分12秒33打破了全国纪录。

女子50米S13级自由泳是孙锦雯在本届赛事参加的最后一个项目，她以32秒97排名第六，同时打破了全国纪录。

男子50米S13级自由泳方面，黄智伟以26秒55排名第五，同样无缘领奖台，但也缔造了全国新猷。