2026年亚洲乒乓球锦标赛星期四（10月22日）继续在乌兹别克斯坦首都塔什干展开争夺，我国女队在排位赛中以3比1战胜香港，最终与泰国并列第五。

根据赛制，在2025年亚锦赛女团项目排名前六的队伍无需参加小组赛，因此去年打进半决赛的新加坡女队直接进入淘汰赛。不过，新加坡女队星期三（21日）亮相出战八强赛，就像去年半决赛一样以0比3败给日本，无缘更进一步。

在这场排位赛中，世界排名第117的陈昭沄率先登场，她以11比5、9比11、11比6和11比7战胜世界第58的苏籽童，为我国打响首炮。

紧接着登场的我国一姐曾尖（世界第50），鏖战五局后以11比8、6比11、11比7、8比11、11比7战胜世界第96的吴咏琳，让我国女团抢下赛点。

不过，小将黎明映被李凯敏以6比11、11比8、8比11、11比9、11比3逆转，无缘为我国锁定胜局。曾尖再次登场出战第四场比赛，她虽以9比11丢失首局，但接着以11比5、11比8、11比6战胜苏籽童，让新加坡女队以3比1取胜。

中国女团负日本无缘卫冕

当天晚上的女团决赛异常胶着，上届冠军中国女队最终以2比3遗憾败给日本，无缘卫冕亚锦赛女团冠军。

在绝对主力孙颖莎和王曼昱缺席下，中国由世界排名第10的陈熠率先打头阵，但她以0比3败给世界第14的桥本帆乃香。世界排名第四的王艺迪作为第二棒，成功以3比2险胜世界排名第三的张本美和，助中国将总比分扳成1比1。

世界排名第五的蒯曼紧接着以3比0战胜世界第六的早田希娜，但再次登场的陈熠却以0比3惨遭张本美和横扫，让比分来到2比2。关键时刻，桥本帆乃香以3比1力克王艺迪，助日本以3比2拿下女团冠军。

我国四组男女双晋级16强

当天也进行了部分双打赛事，我国男双和女双两个组合均成功闯进16强，但两组混双则分别败给香港和韩国，无缘八强。

世界排名第10的我国男双冯耀恩／郭勇仅用时不到17分钟，便以11比5、11比3、11比3战胜泰国组合，成功晋级16强。我国另一男双周哲宇／蔡邵恒同样以3比0出线，他们以11比5、11比6、11比7战胜马来西亚的严锦正／叶睿哲。

女双方面，陈昭沄／黎嬣萱以11比2、11比8、11比5横扫塔吉克斯坦组合；黎明映／舒麟茜则以11比2、9比11、11比6、11比9战胜印度尼西亚组合，挺进16强。

我国混双则连续在16强遭遇失利，世界排名第119的郭勇／黎明映以10比12、11比9、5比11、7比11败给香港的世界第二强档黄镇廷／杜凯琹。冯耀恩／舒麟茜则以0比3完败给韩国组合朴康贤／李多恩，无缘八强。

值得一提的是，郭勇新加坡时间星期三晚在男单先丢一局的情况下，以10比12、11比8、12比10、11比4战胜沙特阿拉伯的阿杜阿齐兹·布·舒莱比（Abdulaziz Bu Shulaybi），64强对手是泰国的帕克普姆·桑古辛（Phakpoom Sanguansin）。