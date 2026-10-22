在新加坡时间星期四（10月22日）晚举行的法国羽毛球公开赛男单16强赛中，我国男单好手郑加恒以0比2不敌东道主选手托马·波波夫（Toma Popov），无缘晋级八强。

目前世界排名第33位的郑加恒，与世界排名第13位的波波夫此前仅在2022年的奥尔良大师赛中有过一次交锋，当时郑加恒同样以0比2落败。此役两人再度交手，面对占据主场优势的波波夫，郑加恒未能突破对手的严密防守，最终以10比21、14比21告负。

郑加恒在首局开局阶段表现积极，一度以4比3的微弱优势领先，但战至4平后，波波夫率先发力连得3分，以7比4拉开差距，并以11比6领先进入间歇。比赛恢复后，波波夫攻势不减，凭借一波连得7分的进攻高潮，将领先优势迅速扩大至18比9。最终郑加恒以10比21先失一城。

次局较量中，郑加恒试图调整节奏扭转局势，但在波波夫的严密防守下，我国羽将始终难以打出连续得分的攻势，最终以14比21再丢一局，止步16强。

回顾两人的晋级历程，郑加恒在首轮比赛中表现顽强，在先失一局的情况下上演逆转好戏，以2比1（14比21、21比16、21比12）力挫爱尔兰选手阮日闯入16强。至于波波夫，他更是在首轮以2比1（9比21、21比14、21比15）逆转淘汰了头号种子、在爱知—名古屋亚运会上夺金的泰国名将昆拉武特。

尽管此次止步16强结束了法国站的征程，郑加恒在本赛季依然交出了不俗的成绩单。他在今年3月的波兰公开赛赢过冠军，9月的越南羽毛球公开赛也一路过关斩将，喜获亚军。此外，他在本月的北极公开赛与丹麦公开赛中也均成功打进16强，展现了相当稳定的竞技状态。