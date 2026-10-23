（华盛顿法新电） 美国总统特朗普星期四（10月22日）公开抨击美国职业篮球联赛（NBA）超级巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James），指责他在美国国歌演奏时做热身动作的行为是“不尊重国家”。

特朗普在他自家社媒Truth Social上分享的一段视频显示，这位篮球巨星在与费城76人（Philadelphia 76ers）队友队列一排听国歌时，正在做明显的热身动作。

特朗普在贴文中写道：“在聆听我们国歌的同时，勒布朗·詹姆斯极不尊重我们的国家！我从一开始就说过他毫无用处，是一个彻底的耻辱。

“勒布朗·詹姆斯应当向所有为美国国旗及我们国家所代表的一切而牺牲的伟大美国战士和英雄们公开道歉！”

特朗普发布的这段视频附有内部字幕，写着：“勒布朗在赛前练习高尔夫挥杆。”视频中可以看到他在做侧向挥杆和投篮动作。目前尚不清楚这个视频拍摄的具体时间和地点。

截至目前，现年41岁、即将在第四支效力球队76人队开启创纪录第24个NBA赛季的詹姆斯本人及76人球队方面，都未对此做出即时回应。

这并非特朗普首次针对运动员、尤其是黑人运动员在赛前国歌奏响时的行为提出严厉批评。在他的首个总统任期内，特朗普就曾抨击美国职业橄榄球联盟（NFL）球星科林·卡佩尼克（Colin Kaepernick）在演奏国歌时单膝下跪以抗议种族不公和警察暴力执法的行为。