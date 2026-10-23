（伦敦路透电） 据美国体育媒体《竞技》（The Athletic）报道，曼联（Manchester United）队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）的住宅遭歹徒闯入并盗走多件物品，当地警方已展开调查。

英国柴郡警方是在星期三（10月21日）晚接到关于一处住宅出现可疑活动的报案后派警员赶赴现场。

警探贾维斯（Jarvis）告诉《竞技》记者说：“报案人称在住宅的后花园发现三名身份不明的男子。警员迅速赶到现场后并未发现嫌疑人的踪迹。然而，他们随后证实该地址发生入室盗窃案，多件物品被盗。

“目前关于这起事件的调查工作已经展开，侦讯正在持续进行中。”

报道指出，警方接获报案的时间恰逢曼联在意大利客场1比4惨败给科莫（Como）的欧冠赛结束后不久。

据《竞技》援引曼联的一份声明称，案发时费尔南德斯的家人不在住宅内。窃贼在警方赶到前在住宅内逗留不到五分钟便逃之夭夭。路透社目前已联系柴郡警方和曼联球会请求进一步置评。

现年32岁的费尔南德斯在本赛季曼联的所有比赛中上阵，并在星期三的比赛中以队长身份出战，无奈球队将各项赛事的不胜纪录延续到七场。在输给科莫后，费尔南德斯公开发声，呼吁全队在经历又一场失望的失利后要“更加勇敢”。

目前在英超积分榜上仅列第13位的曼联，星期天（25日）将在老特拉福德主场迎战伯恩茅斯（Bournemouth）。