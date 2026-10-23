（巴黎综合电）英超队伍伯恩茅斯（Bournemouth）新加坡时间星期五（10月23日）主场以3比0大胜10人作战的体育米兰（AC Milan），在欧洲联赛开赛后三战全胜。

克鲁伊维特（Justin Kluivert）和塔韦尼耶（Tavernier）先后在上半场攻入罚球，让伯恩茅斯牢牢掌控比赛局势。体米门将兼队长迈尼昂（Maignan）开赛不久便因犯规被红卡罚下，球队始终未能完全恢复状态。

第84分钟，阿德利（Adli）以一记精彩的直接自由球破门，将比分锁定为3比0。

伯恩茅斯在欧洲战场发挥神勇，首次征战欧洲联赛，首战便以2比1客胜西甲皇家社会（Real Sociedad），随后在主场以3比0击败奥地利的格拉茨风暴（Sturm Graz）。目前，他们排在积分榜第三位，与分列前二的本菲卡（Benfica）和莱沃库森（Leverkusen）同分。

伯恩茅斯也成为自1973至1974赛季的桑德兰（Sunderland）以来，首支在队史欧洲赛事的前三场比赛中全部获胜的英格兰球队。球队接下来在11月迎战布拉格斯巴达（Sparta Prague）和塞尔塔维哥（Celta Vigo）。

谈及这场大胜，克鲁伊维特受访时说：“这对我们意义重大。我们此前取得了两场胜利，这让我们带着很好的状态迎接这场比赛。”

他说：“我们相信自己。无论对手是谁，都不会改变这一点。我们清楚自己的实力，我认为今天我们已经证明了这一点。”

尤文绝杀球因越位被吹

另一方面，意甲传统豪门尤文图斯（Juventus）在比赛尾声的“制胜球”因些微越位被吹后，主场以2比2踢和法国球队雷恩（Rennes），三轮积七分排名第七。

切利克（Celik）在开赛第五分钟便为尤文取得领先，但第15分钟，球队一次糟糕的解围让艾尔塔马里（Al-Taamari）抓住机会，将球捅入网窝，扳平比分。上半场结束前，迪亚（Dia）再下一城，帮助雷恩反超。

尤文随后凭借一次手球判罚获得罚球，沃尔特马德（Woltemade）在第67分钟主罚命中，将比分扳成2比2。然而，录像助理裁判（VAR）最终成为比赛最大的焦点。卢库米（Lucumi）在第88分钟攻入的进球被判越位，尤文无缘绝杀。

此外，水晶宫（Crystal Palace）客场与伊斯坦布尔的贝希克塔什（Besiktas）以2比2握手言和；桑德兰则以1比1踢和波兰球队波兹南（Lech Poznan），仍有机会在接下来的主场赛争取晋级。