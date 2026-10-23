（东京路透电） 亚洲足球联合会主席萨尔曼星期五（10月23日）表明，这个区域的最高足球管理机构将全力支持因凡蒂诺（Infantino）连任国际足球联合会主席。

在此之前，萨尔曼曾公开反对因凡蒂诺私自向私人投资者出售包括世界杯在内的国际足联核心赛事商业版权计划。当时，萨尔曼与欧洲足联及中北美洲及加勒比海足联主席联名签署公开信，痛批因凡蒂诺制定的“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）商业计划是对“信任的根本破坏”。

面对各方质疑，因凡蒂诺在本月的国际足联理事会上正式作出了道歉，并告知与会人员可以书面形式提交对联合会治理工作的任何质疑，他将在下一次会议上集中解答。

巴林籍的萨尔曼星期五在东京举行的亚洲足联特别代表大会开幕致辞中，直接向亲自到场的因凡蒂诺证实了亚洲的坚定支持。

萨尔曼面对面跟因凡蒂诺说：“我们在此重申我们的全面承诺，完全支持您和团队寻求国际足联主席的新任期。”

“您访问了亚洲的许多国家和地区，我也与本大洲内的众多成员进行了沟通。我知道您的感受，您的承诺十分明确，而亚洲对詹尼（因凡蒂诺）的支持同样非常明确。”

因凡蒂诺将于明年3月的大选中寻求连任，力争赢得其第四个任期执掌国际足联至2031年。