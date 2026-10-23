（洛杉矶综合电）尽管刚刚开启自己的第24个NBA赛季，但41岁老将詹姆斯（James）仍在漫长职业生涯中写下罕见新篇章——在落后29分绝境下成功反超率队取胜，成就个人生涯最大分差逆转胜。

这也是詹姆斯离开洛杉矶湖人（LA Lakers），以自由身转投费城76人（Philadelphia 76ers）后的首个主场秀，他带领76人在新加坡时间星期五（10月23日）上午对垒克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）的NBA常规赛中，上演这场惊天大逆转。

76人在这场比赛中一度落后多达29分，但下半场绝地反击，最终以114比106生擒骑士，写下自1996年引入数码追踪系统以来的队史最大逆转胜利。

“小皇帝”詹姆斯效力骑士时就创造不少队史纪录，如今面对老东家又送给对方尴尬纪录——29分领先情况下被逆转，让外界看到他联手恩比德（Embiid）、布朗（Brown）、马克西（Maxey）和埃奇科姆（Edgecombe）组成的五虎阵容，在主场的巨大威慑力。

骑士显然有备而来，米切尔（Mitchell）半场就独取22分，出色发挥助球队反客为主，一口气把分差甩到29分。反观76人则陷入慢热，失误连连，上半场结束时以45比69大比分落后对手，悬殊的分差引来主场球迷的阵阵嘘声。

然而，战局在下半场风云突变。76人在第三节先打出一波11比0的攻势，攻防两端全面压制骑士，并且在下半场豪取69分，打乱了对手的阵脚。

除了詹姆斯贡献17分、10个篮板和5次助攻外，队友马克西也轰下全场最高的32分，经历过多次膝部手术的中锋恩比德同样发力拿下24分。另一名休赛期重磅引援布朗也稳健贡献21分和8个篮板。

詹姆斯：听到嘘声和欢呼声

赛后谈到当晚的感受时，詹姆斯说：“这完全是我梦寐以求的，甚至比想象的还要好！我们听到了嘘声，这很震惊，但我们确实活该。接着我们听到了欢呼声，今晚几乎把这里的屋顶都给掀翻了，这是一个无与伦比的夜晚。”

骑士在下半场兵败如山倒，上半场拿下18分的莫布利（Mobley）下半场仅得三分，阿伦（Allen）更是在下半场遭到零封，眼睁睁看着29分的领先优势付诸东流。

费城76人队主教练纳斯（Nurse）对阵容调整评价道：“我认为当詹姆斯和恩比德同时下场的阵容表现棒极了。他们成功防住了对手，然后（布朗）连续进攻得分，或许连续投进三个。”

詹姆斯的女儿珠丽·詹姆斯（Zhuri James）也来到现场，度过她12岁生日的后半天。

面对这样的安排，詹姆斯开心地说：“他们在巨型屏幕上打出她的名字并祝她生日快乐，还安排她坐在场边，这太酷了。我妈妈也来了，能在这个优秀的场馆、这座城市拥有这样的时刻，对我来说特别有意义。”

在同日的另一场比赛中，俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）则以96比94力克丹佛金块（Denver Nuggets）。雷霆与76人开赛至今都喜获两连胜，展现出强劲的争冠实力。