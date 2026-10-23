我国硬地滚球组合颜恺宏与努鲁拉西卡（Nurulasyiqah），星期五（10月23日）下午在爱知—名古屋举行的第五届亚洲残疾人运动会硬地滚球混合双人BC3级半决赛中发挥稳健，以总比分4比2力挫泰国组合，顺利闯入金牌战，至少为新加坡代表团锁定多一枚银牌。

这场半决赛于当地时间下午4时在名古屋市综合体育馆二号场地展开，共进行四局较量。现年19岁的颜恺宏与41岁的老将努鲁拉西卡搭档默契，开赛后迅速进入状态。首局比赛中，两人凭借精准的落点控制牢牢占据场面主动，率先拿下两分拔得头筹。进入第二局后，颜恺宏与努鲁拉西卡乘胜追击再添一分，以3比0占据领先地位。

全力朝我国亚残运会硬地滚球首金迈进

泰国组合在第三局展开强势反扑，单局追回两分，将总比分迫近至2比3，令比赛悬念再起。不过，颜恺宏与努鲁拉西卡在关键的第四局顶住压力，稳扎稳打耗尽对手反扑空间，并在收官阶段再拿下一分，最终以4比2的总比分锁定胜局，昂首挺进新加坡时间星期六（24日）早上10时10分开始的金牌战。他们将全力向我国历来首枚亚残运会硬地滚球金牌发起冲击。

在同时进行的另一场混双BC3级别半决赛中，东道主日本组合高桥和树与关根彩香则迎战香港组合谢德桦与陈可欣。香港组合虽在首局先取1分，但日本队随后全面接管比赛，在第二至第四局分别拿下3分、1分和2分，最终以6比1逆转大胜。

24日与日本争冠

在此前结束的个人赛中，我国硬地滚球代表队已斩获两银一铜，当中包括颜恺宏在男子BC3级个人赛摘银、陈威强在男子BC1级个人赛夺银，以及陈仪婷在女子BC1级个人赛收获铜牌。同时，颜恺宏与努鲁拉西卡两人近期状态正佳，刚在今年9月的首尔硬地滚球世锦赛上勇夺我国历来首枚世锦赛双人赛金牌，明日（24日）转战名古屋，也有望再创佳绩。