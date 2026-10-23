我国田径选手洪凯明星期五（10月23日）在爱知—名古屋亚洲残疾人运动会男子400米T13级决赛中，以52秒25排名第四，再次与奖牌失之交臂。

这是洪凯明第二次参加亚残运会。他三年前在杭州的同一个项目中也排名第四，遗憾无缘登上领奖台。

洪凯明是一名视障运动员，也是新加坡代表团在本届亚残运会开幕式上的擎旗手。他在星期五上午的男子400米T13级第一场预赛中跑出53秒07的赛季最佳成绩，排在五名选手中的第二位，以总排名第五的姿态晋级决赛。

尽管洪凯明在决赛中将成绩提升至52秒25，排名也从第五升至第四，但始终无法挤进三甲。

韩国选手张敏浩以46秒24破世界纪录的成绩强势夺冠，东道主选手福永凌太和上届冠军、泰国选手贾卡林·丹姆尼（Jakkarin Dammunee）分别以47秒98和50秒03获得银牌和铜牌。

值得一提的是，福永凌太在预赛中以48秒81的成绩打破大会纪录，在决赛中也进一步提升成绩，但没想到在预赛中只跑出50秒92的张敏浩竟在决赛中迎来大爆发，将时间缩短了超过四秒半，在强势夺冠的同时，也让阿尔及利亚选手阿特马尼（Athmani）两年前创造的46秒44世界纪录作古。