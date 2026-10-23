2026年亚洲乒乓球锦标赛星期五（10月23日）继续在乌兹别克斯坦首都塔什干展开激烈对决。我国男双头号组合冯耀恩／郭勇在16强赛中克服先丢两局的劣势，上演连扳三局的好戏逆转伊朗组合，与我国女双组合黎明映／舒麟茜携手挺进八强。

世界排名第10的冯耀恩／郭勇在男双16强赛对阵伊朗兄弟档尼玛·阿拉米扬（Nima Alamian）／诺沙德·阿拉米扬（Noshad Alamiyan）。我国组合开局慢热，以7比11、9比11连丢两局陷入困境。不过两人随后及时调整状态，在后三局完全接管比赛，以11比5、11比4、11比2强势连扳三城，总比分3比2逆转对手，有惊无险地锁定八强席位。

在2024年阿斯塔纳亚锦赛中，冯耀恩／郭勇曾一路过关斩将闯入男双决赛，最终摘下银牌，成为我国自2013年高宁／杨子夺铜后，时隔11年再夺亚锦赛男双奖牌的组合。新加坡在亚锦赛男双项目的历史最佳战绩则是由罗庆钊／潘永浩（1954年）以及高宁／杨子（2012年）创下的金牌纪录。

我国另一对男双组合周哲宇／蔡邵恒则未能更进一步，他们在16强赛以5比11、4比11、8比11连输三局败给印度组合杰因（Jain）／塔卡尔（Thakkar），无缘八强。

黎明映舒麟茜力克台湾女双晋级

我国年轻组合黎明映（右）和舒麟茜（左）在亚锦赛女双16强赛中，以大比分3比1击败中华台北组合，挺进八强。（档案照片）

女双赛场同样传出捷报，我国年轻组合黎明映／舒麟茜在16强赛与中华台北组合陈思羽／吴映萱经过四局激战后，以大比分3比1（11比6、14比12、4比11、11比9）胜出，成功闯入八强。

我国另一组女双陈昭沄／黎嬣萱则在16强对决日本强档张本美和／早田希娜，最终以4比11、4比11、5比11败下阵来，无缘八强。

我国女双曾在2009年和2011年两度闯入亚锦赛半决赛摘铜，陈昭沄／张菀玲也曾在2024年打进八强。

前一天止步16强的两组我国混双，星期五早上在第九至第16名排位赛中喜忧参半。冯耀恩／舒麟茜以11比5、11比8、11比6直落三局轻取中华台北组合徐弦家／吴映萱，但郭勇／黎明映则以7比11、7比11、11比6、10比12败给马来西亚的钟子毅／可人，随后才在第13至第16名排位赛中以13比11、13比11、11比4击败泰国组合。

我国四名男将悉数晋级单打32强

单打赛场方面，我国四名男将冯耀恩、郭勇、周哲宇和蔡邵恒都在64强赛中高奏凯歌，全数晋级32强。

同日傍晚展开的女单32强赛中，我国一姐曾尖（世界第50）展现出不凡韧性，以9比11、13比11、11比7、11比2逆转马来西亚的可人，顺利挺进16强。陈昭沄和黎明映则都以0比3不敌对手，止步32强。