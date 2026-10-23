西甲俱乐部巴伦西亚（Valencia）星期五（10月23日）宣布达成新的投资合作协议，由美国投资财团Pitchwise控股公司注资1亿欧元（约1亿4800万新元），并通过向现有大股东Meriton控股公司收购股份，最终持有俱乐部42%的股权。

新加坡亿万富翁林荣福在2014年以1亿欧元买入了巴伦西亚约70.4%的股权，是俱乐部的最大股东。但俱乐部自2025年起便开始寻求新的股东。巴伦西亚星期五宣布，俱乐部主席、林荣福之子林伟杰与Pitchwise控股公司已达成合作协议。

Pitchwise控股公司是由资深体育界高管安·罗德里格斯（Ann Rodriguez）和科里·伍尔福克（Corey Woolfolk）牵头的投资财团，成员包括私人家族办公室及长期机构投资者，如全球投资公司KKR的联合创办人兼联席执行主席乔治·罗伯茨（George Roberts）。

俱乐部估值12.5亿欧元

随着这笔交易，巴伦西亚的企业估值达到12亿5000万欧元（约17亿8830万新元），涵盖男女足球队、目前可容纳4万9000名观众的梅斯塔利亚球场，以及正在推进的新梅斯塔利亚球场项目。

新球场预计可容纳超过7万名观众，有望成为欧洲规模最大的球场之一，也是2030年世界杯的潜在举办场地之一。巴伦西亚方面指出，新球场将为西班牙第三大城市巴伦西亚提供与俱乐部发展愿景相匹配的体育场馆。

除了收购股份，新财团也将注入1亿欧元新资金，供俱乐部直接投资使用。交易完成后，新财团将持有42%股权，但Meriton控股公司仍将是俱乐部的控股股东，林伟杰则继续担任主席，并与安·罗德里格斯及伍尔福克共同参与新的管理架构。

巴伦西亚曾是西甲劲旅之一，不仅在2002年夺得联赛冠军，还在2004年同时斩获欧洲足联杯（欧洲联赛前身）和西甲冠军。然而，球队自2019年起便再未获得过参加欧洲赛事的资格，目前在联赛积分榜仅排在第19位。

林伟杰：将让巴伦西亚迈入新时代

巴伦西亚主席林伟杰透露，尽管有不少投资方对巴伦西亚表达兴趣，但Pitchwise控股公司是他唯一有意深入推进合作的伙伴。

他说：“他们具备长期投资经验与体育产业专业知识，我们也已经建立了深入的了解。我有信心与罗德里格斯、伍尔福克、罗伯茨及Pitchwise控股公司合作，将让巴伦西亚迈入新时代，并取得更大的成就。”

他指出，双方的目标是打造一家现代化俱乐部，让足球队持续在欧洲赛场竞争，青训学院培养世界级球员，并让新梅斯塔利亚球场成为巴伦西亚市及整个地区的地标。

罗德里格斯及伍尔福克则说，能够参与管理这家西班牙历史悠久的俱乐部，令他们深感荣幸。他们认为，巴伦西亚拥有辉煌历史、热情的球迷基础，以及即将完工的新球场，具备成为欧洲顶尖男女足球俱乐部的基础。

不过，两人也强调，现代足球的监管与竞争环境日益复杂，俱乐部不能仅依靠自身潜力，还需要明确的投资策略与清晰的发展重点。“我们非常期待与俱乐部全体成员（包括广大球迷）通力合作，共同实现这一目标。”

代表Pitchwise控股公司发言的罗伯茨则说，他与林伟杰已建立良好关系，并认为这项合作是欧洲足球最令人期待的投资机会之一。

不过，这项投资仍须满足惯常交易完成条件，包括取得相关监管机构批准。