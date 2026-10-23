（慕尼黑路透电） 德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）星期五（10月23日）证实，主帅孔帕尼（Kompany）在当天的一场训练课中突然倒地昏厥，随后被紧急送往医院接受治疗。

这位比利时籍主教练连日来一直受到病毒感染的困扰，此前已缺席了球队的部分训练课。

拜仁官方在声明中说：

“文森特·孔帕尼星期五在拜仁预备队的训练课期间突发昏厥，需要紧急医疗救助。

“当时这位一线队主教练正在现场观摩预备队的训练。

“孔帕尼目前正在医院接受全面深入的体检，并将继续留院接受医疗观察。在此期间，球会教练团队将全面接管球队的所有日常训练及比赛指挥工作。”

作为德甲积分榜领头羊，拜仁慕尼黑队在周中的欧洲冠军联赛中主场2比2战平阿申纳（Arsenal），并将在本星期天（25日）客场出战弗赖堡（Freiburg）。

拜仁体育董事埃贝尔（Eberl）表达了对孔帕尼关切。

他说：“文森特·孔帕尼的健康是我们当前的首要关注事项。在拜仁，我们将倾尽全力确保他能早日康复。

“孔帕尼正接受所有必要的医疗护理与支持，我们将给予他所需要的充足休养时间。拜仁慕尼黑的每一个人都祝愿他早日康复。”