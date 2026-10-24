（伦敦综合讯）在新加坡时间星期六（10月24日）凌晨3时进行的英格兰超级联赛第八轮，伊普斯维奇（Ipswich）的前锋恩西索（Enciso）抓住对手的回传失误机会破门，帮助球队在主场以1比1战平诺丁汉森林（Nottingham Forest）。

客场作战的诺丁汉森林比赛刚开场就反客为主，右翼穆尼奥斯（Muñoz）送出精准传中，威廉姆斯（Williams）第13分钟后点迎球凌空推射入网，助客队取得1比0领先。

落后的伊普斯维奇在防守端一度风声鹤唳。第28分钟，主队进攻核心恩西索在禁区前沿连续晃过两名防守球员后起脚劲射，被森林门将塞尔斯（Sels）扑出。第31分钟，森林几乎扩大比分，吉布斯—怀特（Gibbs-White）小角度铲射，皮球越过伊普斯维奇门将沃尔顿（Walton）滚向空门，所幸及时回防的戴维斯（Davis）在门线上完成极限解围，力保主队不失第二球。

大难不死的伊普斯维奇在第41分钟迎来转机。森林后卫米伦科维奇（Milenkovic）在压力下回传出现致命失误，恩西索敏锐地抢在门将出击前将球截获，单刀面对空门冷静低射得手，将比分扳成1比1。

易边再战，场面上很快出现争议一幕。第48分钟，伊普斯维奇后卫迪奥普（Diop）铲倒即将形成反击单刀之势的麦卡蒂（McAtee），主裁判在观看视频助理裁判（VAR）回放后，仅向迪奥普出示黄卡，未判罚红卡，引得球迷嘘声。

大举压上的诺丁汉森林随后在主队禁区内掀起围攻，但依旧未能再进一球，最后以1比1结束比赛。全场比赛数据方面，诺丁汉森林在攻势上占据绝对主动，射门次数以17比7遥遥领先，射正五次，并获得五个角球。反观伊普斯维奇全场零角球，下半场更是几乎没有组织起像样的射门，仅靠全场七次射门、三次射正守住平局。

此役战罢，多赛一场的伊普斯维奇走出上一轮负于曼市（Manchester City）的阴霾，八轮取得三胜一平四负，积10分暂时升至积分榜第九位。诺丁汉森林虽然终结三连败，但连续不胜场次扩大至四场，目前以一胜三平四负积六分，凭借净胜球优势力压同分的考文垂（Coventry）逃出降级区，暂时升至第16位。