2026年爱知—名古屋亚洲残疾人运动会硬地滚球混合双人BC3级金牌战，星期六（10月24日）在名古屋市综合体育馆（彩虹馆）4号场地打响。我国组合颜恺宏与努鲁拉西卡（Nurulasyiqah）在与东道主日本组合高桥和树与关根彩香的巅峰对决中以2比4落败，但还是为新加坡代表团再添一枚银牌。



颜恺宏与努鲁拉西卡在首局与对手展开拉锯战后，以0比1落后。第二局日本组合抓住机会再添两分，半场战罢，我国以0比3落后。



颜恺宏与努鲁拉西卡在第三局依旧承受着日本队的施压，不慎再丢一分。我国组合在第四局，也就是最后一局发力追回两分，但最终还是以2比4不敌对手，获得本届亚残运会该项目的银牌。

颜恺宏的母亲徐淑慧（46岁）也是他的体育助理，她在接受《联合早报》记者采访时说：“我们从未想过能走到这么远。所以，我们真的为此感到非常高兴。整场亚残运会中，最惊心动魄的还是昨天的混双。我们一度领先四分，但对手追到4比4平手，不过我们赢了决胜局。”

问及对星期六决赛的感受，徐淑慧补充说：“我们落后四分，但之后我们能够追到决胜局，并且也赢下决胜局，对我们来说真的是非常难忘的经历。”

这是我国代表团在本届爱知—名古屋亚残运会硬地滚球项目获得的第三枚银牌，也是新加坡代表团获得的第11枚奖牌。

爱知—名古屋亚残运会将在同日晚上闭幕，我国选手们也全部完成了各自的征程。