（洛杉矶综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）和纽约尼克斯（New York Knicks）在新加坡时间星期六（10月24日）的美国职业篮球赛（NBA）中上演一场东部强强对决，坐镇主场的“绿军”凯尔特人凭借核心塔图姆（Tatum）天神下凡般的爆发力，以107比103险胜尼克斯，送给卫冕冠军开局两连败。

比赛从首节便火药味十足，双方比分交替上升。塔图姆开局率先打破僵局连砍5分，首节战罢尼克斯以27比26微弱领先。次节绿军外线手感回暖，但尼克斯依靠唐斯（Towns）的内线强攻死死咬住比分。半场结束前，保罗·乔治（Paul George）命中压哨三分，帮助绿军以微弱优势抢走主动权。

易边再战，尼克斯的小前锋阿努诺比（Anunoby）带队掀起反扑浪潮，而觉醒的塔图姆在进攻端展现出强悍的统治力。他在第三节8投5中独得16分，在罚球线上稳定输出时，现场甚至响起了“MVP”的呼声。三节战罢，凯尔特人成功建立起10分的领先优势。

末节决战，卫冕冠军尼克斯展现顽强的韧性。唐斯与布伦森（Brunson）轮番发力率队疯狂反扑，一度将分差缩减至仅剩1分，令主场球迷心跳加速。

生死存亡之际，塔图姆挺身而出，先是通过稳健的中距离连续命中为球队止血，随后在终场前命中一记三分，彻底粉碎客队的逆转美梦。

全场战罢，塔图姆出战37分钟，26投14中，狂砍36分、9个篮板、7次助攻和3次抢断的全能数据。绿军全队多点开花，乔治贡献15分，奎塔（Queta）拿下15分并送出护框盖帽。尼克斯方面，唐斯砍下22分和10个篮板的两双，阿努诺比得到20分、10个篮板和8次助攻的准三双，麦克布莱德（McBride）与布伦森分别添上20分和19分。

老鹰狂胜黄蜂47分 创下队史最大赢分差

亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）在同日的客场比赛中火力全开，以128比81狂胜夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets），不仅豪取两连胜，还刷新队史单场最大分差纪录。

鹰队从一开始就牢牢占据主动，每节都在比分上压过黄蜂。到了中场，分差已经达到25分。杰伦·约翰逊（Jalen Johnson）与替补出场的后卫阿隆·威金斯（Aaron Wiggins）各为球队贡献19分，引领球队打出高效的进攻表现。

这次47分的悬殊分差成功打破了鹰队此前46分的队史纪录。2017年11月15日，当时鹰队在主场以126比80大胜萨克拉门托大王（Sacramento Kings）。