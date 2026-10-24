（伦敦法新电）英超球队布赖顿（Brighton）主帅许尔策勒（Hurzeler）最近与曼联（Manchester United）屡传绯闻，但这名德国少帅强调自己只专注于目前的工作，拒绝对可能接掌曼联帅印的传闻多作评论。

曼联近期连续七场比赛不胜，卡里克（Carrick）的帅位岌岌可危。球队星期三（10月21日）更以1比4惨败给首次参加欧洲冠军联赛的意甲新锐科莫（Como），令卡里克面临的压力进一步加剧。

布赖顿本赛季在英超火力全开，表现抢眼，许尔策勒因此被视为接替卡里克的潜在人选之一。如果曼联决定在赛季中途换帅，这将是他们连续第三个赛季在季中更换主帅。

布赖顿目前高居英超积分榜第三，仅落后于领头羊曼市（Manchester City）和卫冕冠军阿申纳（Arsenal）。他们将在星期天（25日）客场挑战利物浦（Liverpool）。

这名33岁的德国籍主帅说：“我现在真的非常专注于这里的工作。我们每三天就有一场比赛，我根本没有时间去想这些传闻。

“除此之外，我非常尊重卡里克，也很欣赏他上赛季末执教曼联所取得的成绩。

“他是一个非常好的人，拥有出色的人格魅力。每次我们见面，都相处得非常愉快，彼此关系很好。因此，我真的很尊重他，关于这件事，我没有更多要说的。”

尽管布赖顿本赛季开局出色，包括上个月在英格兰联赛杯客场对垒曼联时，从落后0比2的劣势中奋起直追，最终以3比2逆转取胜，但许尔策勒认为，球队仍有进步空间。

他说：“我们还有许多可以改进的地方，球员身上也还有很大的潜力尚待发掘。因此，我非常希望继续与球员和教练团队携手努力，让球队变得更好。

“我身边有非常出色的专业团队，也有一群全力支持我、愿意为球会付出一切的优秀球员。这些都是我们过去几年共同努力建立起来的。

“我们经历过艰难时期，也有过顺利的时候。但我认为，要建立这样的关系需要时间，也需要彼此之间的信任。我们绝不能把这一切视为理所当然。”