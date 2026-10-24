（巴黎综合电）法国近期持续爆发示威活动，原定星期天（10月25日）进行的巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）大战里昂（Lyon）的法甲焦点战在当地警方的要求下，被展延至下星期一（26日）晚上举行。

巴黎圣日耳曼目前与里昂同积14分，在法甲积分榜上并列榜首，里昂暂以净胜球优势稍稍领先。

此前，巴黎圣日耳曼部分重要赛事结束后曾发生骚乱，警方须出动维持秩序。

警方指出，基于安全考量，加上周末警力资源面临巨大压力，因此要求比赛改期。

法国甲级联赛已发表声明，证实警方正式提出更改比赛日期的要求。

不过，比赛改在下星期一举行，意味着将与在伦敦举行的金球奖颁奖典礼撞期，可能导致获得提名的巴黎圣日耳曼球员无法出席颁奖礼。

法国民众近期持续进行示威，抗议生活费高涨，同时关注公立学校环境欠佳及教师短缺等问题。据至少一项估计，上周末有多达80万人走上街头参与抗议。

另一方面，由匹兹堡钢人（Pittsburgh Steelers）对垒新奥尔良圣徒（New Orleans Saints），即将首次于法国举行的美国职业橄榄球联盟（NFL）赛事也同样被迫从星期天改为下星期一举行。