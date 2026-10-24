（慕尼黑法新电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）主帅孔帕尼（Kompany）星期五（10月23日）在训练场上突然晕倒，目前仍因病毒感染住院接受治疗，预计将缺阵一段较长时间。

拜仁体育总监埃贝尔（Eberl）星期六（24日）在记者会上证实，孔帕尼目前仍留院接受治疗，但情况“稳定”。

孔帕尼的英格兰籍助理教练丹克斯（Danks）将暂时代替这名40岁的主帅，在星期天（25日）客场对垒弗赖堡（Freiburg）的德甲联赛中临场督战。

埃贝尔告诉记者，医疗团队仍在进行检查，以确定这名曼市（Manchester City）及比利时国家队前队长的具体病情，目前尚无法确定他需要多久才能康复。

他说：“我们会给孔帕尼所有他需要的时间，不会急着为他的复出设定时间表。

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“我们首先必须查明病因，然后再冷静讨论他需要多长时间康复。我们谈的不会是几天，而是几个星期。这一点大家都必须清楚。”

由于孔帕尼缺席，丹克斯代为出席星期六的赛前记者会。他透露，自己星期五曾与孔帕尼短暂交谈，但只是为了表达关心和祝福。

丹克斯说：“我已经向他说明，我们不会谈论任何与足球有关的事情。我只是想关心他的健康状况，确认他一切安好。

“所有足球事务都由我们负责，我们会以团队形式通力合作，确保球会继续向前迈进。”

孔帕尼晕倒后，拜仁二队原定星期五举行的比赛已被展延。不过，埃贝尔表示，球会并未考虑申请展延星期天的德甲联赛。

他说：“我认为，对孔帕尼来说，最开心的事莫过于看到我们明天踢出好表现，最好还能取得理想的赛果。

“这或许也是我们能够为他的康复所做的最好事情之一。”

事实上，孔帕尼此前已因感染病毒缺席了星期三（21日）对垒阿申纳（Arsenal）的欧冠赛前记者会，但他仍坚持在当天的主场比赛中回到场边指挥。

孔帕尼在对阿申纳的比赛结束后透露，自己试图带病坚持工作，结果身体终于发出警讯。

他说：“上星期我感染了一种相当严重的病毒。当然，我没有听从身体发出的警讯，结果到了某个时候，我的身体终于告诉我：‘够了，不能再这样下去了！’”

已经知道“不能再这样下去了”的孔帕尼，最终还是在星期五晕倒，不禁让人担心。