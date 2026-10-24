新加坡乒乓球队星期六（10月24日）在亚洲乒乓球锦标赛男双项目传来捷报，冯耀恩／郭勇在八强赛中直落三局击败马来西亚组合黄祺燊／钟子毅，成功晋级半决赛，至少为我国锁定一枚铜牌。

世界排名第10的冯耀恩／郭勇星期五（23日）在16强赛中，上演让二追三的好戏逆转伊朗组合。两人在八强赛中仅用时24分钟，便以11比9、11比7、11比9战胜世界第96的马国组合，获得半决赛资格。

这将是冯耀恩／郭勇继2024年后，再次在亚锦赛男双项目登上领奖台，成为新加坡首组两度在亚锦赛夺得男双奖牌的本土组合。冯耀恩／郭勇在星期天（25日）的半决赛，将对战世界排名第三的中国强档林诗栋／黄友政。

我国另一组男双周哲宇／蔡邵恒则在第9至第16名排位赛中，以2比3遗憾败给韩国组合金民赫／朴奎炫。两人随后在第13至第16名的排位赛中，再以0比3完败给沙特阿拉伯组合舒莱比（Shulaybi）／阿尔哈德拉维（Alkhadrawi）。

我国女双黎明映／舒麟茜在八强赛中，以14比16、7比11、9比11不敌日本组合大藤沙月／长崎美柚，无缘半决赛。

另一组新加坡女双陈昭沄／黎嬣萱在第9至第16名排位赛与韩国组合李时温／柳时宇激战五局后，以9比11、11比7、11比9、10比12、10比12惜败。两人随后在第13至第16名排位赛中，因中华台北组合简彤娟／彭郁涵退赛而直接获胜。

曾尖和郭勇止步单打16强

单打方面，世界排名第50的我国女单一姐曾尖在16强赛中，以6比11、11比13、5比11不敌世界第三的日本好手张本美和，止步16强。

在男双赛告捷后转战男单16强赛的郭勇（世界排名84），则在与世界第30的中华台北球员冯翊新激战五局后，以9比11、14比12、7比11、12比10、8比11惜败，无缘八强。周哲宇在第25至第32名排位赛中以3比0战胜印度尼西亚球员，将力争更高名次。