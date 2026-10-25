（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）把握住曼市（Manchester City）失分的机会，新加坡时间星期六（10月24日）主场击退埃弗顿（Everton），在踢完八轮后以21分追平曼市，仅因净胜球劣势屈居第二。

由于萨卡（Saka）大腿受伤，预计将缺阵较长时间，炮兵失去了重要的进攻组织核心。不过球队最终依靠擅长的定位球战术，顺利拿下比赛。

比赛第七分钟，埃弗顿未能解围一次角球，孔萨（Konsa）趁乱将球撞入网窝，攻入个人为炮兵效力以来的首个进球，帮助球队取得领先。

比赛进入下半场中段，另一名中卫马加希斯（Magalhaes）再下一城，为阿特塔（Arteta）率领的炮兵扩大领先优势。

切尔西自乱阵脚 热刺迎两连胜

与此同时，“蓝军”切尔西（Chelsea）在主场自乱阵脚，以0比2不敌“热刺”托特纳姆（Tottenham），让对方趁机脱离降级区。

这是热刺42次作客斯坦福桥以来，仅第二次带走胜利。切尔西门将佩德斯（Penders）的乌龙球，以及帕尔默（Palmer）被红卡罚下，令蓝军付出沉重代价。

此外，富勒姆（Fulham）也凭借鲍勃（Bobb）的个人精彩表现，客场以1比0击败考文垂（Coventry），成功脱离降级区。

接下来，焦点将转向曼联（Manchester United）主帅卡里克（Carrick）。他的球队将在新加坡时间星期天（25日）晚10时迎战伯恩茅斯（Bournemouth）。

曼联近期已连续七场比赛未能取胜，令卡里克的帅位蒙上阴影。就在几个月前，他凭借上赛季末段担任临时主帅期间的出色表现，获俱乐部聘为正式主帅，签下一份为期两年的合约。