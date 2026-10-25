（圣安东尼奥综合电）法国球星文班亚马（Wembanyama）砍下23分，率领圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）以122比106击退残阵的达拉斯小牛（Dallas Mavericks），取得美国职业篮球赛（NBA）新季首胜。

在新加坡时间星期天（10月25日）的这场NBA常规赛中，第三节开始约四分钟时，马刺以77比63领先，但缺少主将弗拉格（Flagg）和欧文（Irving）的小牛随后展开反扑，将分差缩小至三分，带着追赶的希望进入末节。

马刺在第四节开局打出一波11比3的攻势，在比赛还剩9分05秒时，以103比92领先。此后，比赛逐渐进入马刺的掌控之中。随着小牛体力下滑，马刺一度将领先优势扩大至23分，最终拿下胜利。

全场比赛，文班亚马砍下23分、7个篮板和4记盖帽，哈珀（Harper）为马刺进账22分。小牛新秀德拉雷亚（De Larrea）空砍全队最高的21分。

金块落后23分上演逆转 约基奇199次三双

另一方面，丹佛金块（Denver Nuggets）在一度落后23分的情况下，经过加时赛以141比135力克新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）。

金块主将穆雷（Murray）砍下42分，超级中锋约基奇（Jokic）更是贡献35分、15个篮板和10次助攻，职业生涯常规赛第199次达成三双，仅次于刚退役的韦斯特布鲁克（Westbrook，209次）。

火箭取三连胜 詹姆斯缺阵76人依旧强势

杜兰特（Durant）则为休斯敦火箭（Houston Rockets）攻下全队最高的22分，带队客场以121比114击败亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），将新赛季战绩提升至三战全胜。

火箭上一次以三连胜开启赛季是在2017至2018赛季。当时，球队最终取得创队史纪录的65场胜利，并闯入西岸决赛。

此外，虽然老将詹姆斯（James）轮休，但费城76人（Philadelphia 76ers）依旧神勇，以127比116击败密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），延续新赛季的全胜开局。

76人明星中锋恩比德（Embiid）表现出色，攻下28分、11个篮板和10次助攻，以三双战绩带领球队取胜。