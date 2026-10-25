（那不勒斯综合电）尽管在星期天（10月25日）凌晨的意甲两度落后，但罗马（Roma）还是在客场以3比3战平那波利（Napoli）守住不败金身；拉齐奥（Lazio）则抓住机会在主场以2比1战胜帕尔马（Parma），先赛一轮下成功反超国际米兰（Inter Milan），登顶意甲积分榜。

在意大利国家队前主帅加图索（Gattuso）的带领下，拉齐奥延续了本赛季梦幻般的开局，意甲前八轮战罢仅丢掉两分，即上个月以2比2战平体育米兰（AC Milan）。

两队上半场均无建树，进球迟至第50分钟才出现。拉齐奥中场肯尼斯·泰勒（Kenneth Taylor）攻入个人本赛季首球。七分钟后，帕尔马后卫迭戈·卡洛斯（Diego Carlos）试图拦截传中时不幸自摆乌龙，让拉齐奥以2比0领先。

尽管帕尔马小将隆塔尼（Lontani）在补时阶段为客队扳回一球，但拉齐奥最终还是以2比1锁定胜局，目前以三分的优势领跑。卫冕冠军国际米兰将于星期天坐镇主场迎战菲奥伦蒂娜（Fiorentina），力争夺回领头羊宝座。

巴莱尔迪双响为罗马绝平

罗马凭借巴莱尔迪（Balerdi）的梅开二度，在客场以3比3逼和那波利，将联赛开局的不败纪录延续到八场。

这场平局也让罗马延续自4月以来在意甲保持的15场跨赛季不败纪录，目前积18分排名第三。上周末意外负于垫底球队威尼斯（Venezia）的那波利则未能重返胜轨，目前在积分榜上排名第九，落后领头羊拉齐奥11分。

比赛第28分钟，安圭萨（Anguissa）以一记精彩的倒钩射门帮助那波利先拔头筹，随后麦克托米奈（McTominay）在下半场第48分钟将优势扩大。不过，索莱（Soule）和巴莱尔迪在四分钟内连入两球，帮助罗马扳成2比2。

第83分钟，麦克托米奈轰出低平球完成双响，助那波利以3比2再次取得领先。但巴莱尔迪第89分钟通过头球破门，让罗马以3比3完成绝平戏码。尽管那波利抗议罗马球员犯规在先，但裁判并未采纳，主帅阿莱格里（Allegri）更因情绪激动被罚出场。

科莫挫萨索洛升第四

另一边厢，科莫（Como）则延续此前在欧冠击败曼联（Manchester United）的出色状态，凭借杜维卡斯（Douvikas）的梅开二度，主场以2比0战胜萨索洛（Sassuolo），仅落后罗马一分，位列第四。

科莫在很长一段时间都难以攻破萨索洛的防线，但凭借杜维卡斯在下半场11分钟内连入两球，最终以2比0轻松拿下比赛。这名希腊前锋在最近四场比赛中攻入五球，本赛季各项赛事总计已攻进八球。

科莫主帅法布雷加斯（Fabregas）说：“他（杜维卡斯）正在不断成长，有望成为一名非常重要的中锋。在过去三年里，他是那种能让人感到非常满意的引援之一。”