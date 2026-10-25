首届华侨银行—大东方匹克球公开赛星期天（10月25日）落幕，这项东南亚规模最大的匹克球赛事之一吸引了逾千名选手参赛。

本届赛事吸引不同年龄层及背景的选手参与，展现匹克球在各个世代之间日益增长的人气。最年轻的参赛者年仅13岁，最年长的则为75岁。多对亲子档也携手上场，除了切磋球技，也享受亲子时光。

此外，这项为期三天的赛事吸引了许多海外选手专程前来参赛。

华侨银行集团品牌与传播部总监高菁菁说：“华侨银行室内体育馆热闹的参赛盛况，充分展现匹克球跨越年龄与国籍，受到不同群体的欢迎。参赛者有来自澳大利亚和印度等地方，也有75岁的年长者。还有许多选手是今年参加活动的工作坊后才开始接触匹克球。

“这正好体现了我们希望实现的目标——让每个人参与其中，在社区中建立联系，并享受运动的乐趣。首届赛事今天圆满落幕，也为匹克球运动打下良好的基础。”

本届赛事年龄最大的参赛者何赐福今年75岁，他说：“几个月前我还从未打过匹克球。如今，在参加乐龄匹克球计划后，我已经参加了人生中的第一场比赛。与不同的对手交手，包括许多比我年轻的，既充满挑战，也让我获益良多。

“这次的经历让我明白，尝试新事物永远不嫌迟。通过匹克球，我变得更加活跃，也结交了新朋友。其他选手对这项运动的热情与投入也激励我继续进步，希望未来还能长期参与这项运动。”

何赐福是关怀机构（Care Corner） 乐龄服务旗下10名受惠者之一。他们在参加“OCBCCares乐龄匹克球计划”后，报名角逐新手组赛事。这项计划将在两年内为100名乐龄人士提供免费匹克球训练，鼓励他们积极生活、加强社交联系。

56岁的泰国人普妮·阿莫恩维普塔尼奇（Punnee Amornviputpanich）是专程从外国来参赛的选手。退休后的她热爱越野跑和潜水，也经常到不同国家参与匹克球社交活动。得知我国举办这项赛事，她决定踏出第一步，参加正式比赛。

她说：“我曾到新加坡和其他国家打匹克球，但从未参加过正式比赛。得知有这项比赛后，我觉得这是迈出下一步的好机会。新手组让像我这样的选手能参与，而赛事的规模也给了我信心，让我愿意专程从泰国来体验人生中的第一场正式比赛。这是一段非常美好的经历，我希望这是未来更多比赛的开始。”

这项赛事吸引了许多海外选手专程前来参赛，他们分别来自泰国、澳大利亚和印度等地。（华侨银行提供）

这片赛场也成为本地居民阿努吉·吉罗特拉（Anuj Girotra，52岁）与儿子阿尔曼·吉罗特拉（Armaan Girotra，16岁）增进父子感情的地方。

两人接触匹克球不到两年，已一同参加过三场赛事。阿努吉说：“我一直相信体育能帮助孩子培养韧性、学习如何面对挫折。我们的第一场比赛只以一分之差落败，当时我很失望，但提醒我重新调整心态、专注下一场比赛的人反而是阿尔曼。这一刻让我看见，他通过运动成长了多少。

“作为父亲，我一直鼓励儿子多到户外活动，而不是整天待在屏幕前。运动是他们成长过程中重要的娱乐方式。匹克球特别之处在于，它能让不同年龄层的人聚在一起。在我的社区兴趣小组里，球员年龄从12岁到80岁不等，每个人都能一起打球和交流，这正是这项运动特别的地方。”