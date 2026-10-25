世界第一的韩国名将安洗莹星期天（10月25日）在法国羽毛球公开赛（超级750赛）发挥神勇，以2比1打败印度好手辛杜，保持双方交锋11次全胜的同时，也夺下本赛季第10个冠军。

面对气势如虹的安洗莹，世界第11的辛杜以21比16先下一城。但来到第二局，她逐渐抵挡不住安洗莹的进攻，被对手以21比11扳回一城。

决胜局，找回比赛节奏的安洗莹越战越勇，以21比12获胜，实现法国站女单三连冠霸业。这也意味着，前世界冠军辛杜已吃下对安洗莹的11连败。

安洗莹本赛季战绩66胜1负

24岁的安洗莹今年状态神勇，她自全英羽毛球公开赛负于中国的王祉怡之后，已取得了50连胜，本赛季战绩高达66胜1负，胜率达到98.5%。

她去年曾以94.81%的胜率打破单打世界纪录，今年破世界纪录几乎已成定局。

至此，安洗莹也将挑战去年自己创下的单赛季11次夺冠纪录。她上赛季以11冠追平了日本男单桃田贤斗在2019年保持的单打选手单赛季最多夺冠纪录。

在今年的重要赛事中，安洗莹取得了全部冠军，包括新德里世锦赛、爱知—名古屋亚运会和宁波亚锦赛等。