新加坡长跑好手吴文熙在星期天（10月25日）举行的西班牙瓦伦西亚半程马拉松赛中，以1小时04分58秒的成绩打破全国纪录，将原纪录推进1分47秒。

我国原有的半程马拉松全国纪录为1小时06分45秒，由苏睿勇于2023年在瓦伦西亚的同一赛道创下。吴文熙此次平均配速达到每公里约3分05秒，最终以1小时04分58秒完赛，成功突破1小时05分的大关。

自今年转为全职运动员以来，29岁的吴文熙持续在不同距离的中长跑项目取得突破。他6月在荷兰公路一英里赛事跑出4分18秒06刷新全国纪录，7月则在澳大利亚黄金海岸马拉松的10公里路跑项目中，将自己原有的全国纪录从31分缩短至30分41秒。

吴文熙赛后告诉《联合早报》，这是他两个月内参加的第三场公路赛。他曾于9月19日在丹麦哥本哈根刷新男子5公里全国纪录，并在同月27日的英国伦敦10公里路跑赛中，跑出30分16秒的成绩，打破自己原有的全国纪录。

他说：“能以这样的成绩为我的欧洲公路赛季画上句号，我至今仍感到有些难以置信。过去几周，我在圣莫里茨持续推进训练。在5公里和10公里项目中取得佳绩后，这场比赛更像是对我数月艰苦训练的一次圆满总结。”

力争明年东运会资格

不过，他在前一周一直担心自己会生病或受伤，直到赛前确认身体状况良好，才下定决心全力以赴。他也说，比赛当天的天气条件理想，虽然气温比自己过去参加瓦伦西亚赛事时稍高，但最终仍成功跑出令自己满意的成绩。

吴文熙将这次突破归功于教练的训练安排与比赛策略，以及过去几周与他一同进行高原训练的训练伙伴。“未来还有更多比赛在等着我，但此刻我只想好好回味这一场。毕竟这样的高光时刻并非理所当然，弥足珍贵。

“我计划在11月参加几场比赛。目前还在筹备中，可能会在日本或澳大利亚，希望能借此达到明年东南亚运动会的一些参赛标准。之后，我将把新加坡全国锦标赛作为这一年的收官之战。”