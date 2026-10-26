（巴黎法新电）在沙特阿拉伯接连遭到也门胡塞武装袭击后，达喀尔拉力赛（Dakar Rally）主办方在星期天（10月25日）发表声明说，“鉴于该地区的近期局势发展”，2027年达喀尔拉力赛将移师沙特以外的地区举行。

与沙特赛车公司（SMC）共同运营达喀尔拉力赛的阿莫里体育组织（ASO）在声明中说：“2027年达喀尔拉力赛将如期举行。2027年赛事将改在其他地区上演，但仍由阿莫里体育组织负责筹办。”

声明补充说，新的举办地点将在“未来几天内”公布。

自今年2月美伊战争全面爆发以来，这是又一项受战火余波影响而被迫取消、展延或易地举行的体育赛事。

据专业媒体报道，明年达喀尔拉力赛的首选替代方案，是从西班牙发车并以摩洛哥作为终点。 若方案落实，这将是这项创立于1978年的艰苦多赛段拉力赛，自2007年以来首次重返非洲大陆。

这项赛事前称为“巴黎—达喀尔拉力赛”，过去通常从法国首都巴黎出发，沿着路线一路驶向塞内加尔首都达喀尔。但由于北非路线沿途存在安全威胁，赛事从2009年起移师南美洲举行，并从2020年起落户沙特。

主办方说，他们计划在2028年将这项拉力赛带回沙特举行，以庆祝赛事迎来第50届里程碑。

📣 OFFICIAL STATEMENT



𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮: 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🇸🇦



Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi… pic.twitter.com/Y3tL0MEuCR — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

多项中东顶级赛事取消或易地

受局势影响，本赛季的世界一级方程式赛车（F1）吉达大奖赛已被取消；巴林大奖赛也在叫停后，以相同名称改期在马来西亚补办。原定下个月在沙特举行的世界汽车拉力锦标赛（WRC）收官战也已取消。

一项原定有乔科维奇（Djokovic）、阿尔卡拉斯（Alcaraz）和兹维列夫（Zverev）参赛的网球表演赛，已展延至12月下旬举行。原定下个月在利雅得上演的国际女子职业网球协会（WTA）年终总决赛，也将改在美国印第安维尔斯进行。

本赛季F1的最后两站比赛——卡塔尔站（11月29日）和阿布扎比站（12月6日），以及下个月的卡塔尔世界摩托车锦标赛（MotoGP）目前仍在赛历上，但这些赛事能否如期举行仍待讨论。

达喀尔拉力赛主办方原本希望通过在沙特北部规划新路线，让2027年赛事留在沙特举行。然而，近期的连串袭击——包括本月一起针对利雅得机场、造成13人死亡及数百人受伤的袭击事件，已让这一设想变得不可能实现。