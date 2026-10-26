新加坡西区四所中学齐聚华侨中学，在首届西区学生田径赛中一较高低。这是新加坡田径总会首次举办分区赛会，田总计划把这一模式推广到其他分区，突破全国校际运动会由田径传统强校垄断的局面，让分区更多学生运动员有机会站上跑道逐梦。

首届西区学生田径赛由尚达曼总统倡议，星期一（10月26日）在华侨中学圆满举行，四所参赛的西区中学是耘青中学、辅华中学、肯特岗中学和美以美女子中学。文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟受邀担任主宾，赛前与学生一起绕场热身，也为男女U16短跑赛事鸣枪和颁奖。

田总署理会长张慧仪说，尚达曼总统学生时代也热爱运动，加上他是西区议员出身，试点计划因此从西区开始。

张慧仪强调，推出分区赛，是希望突破全国校际运动会田径赛事中往往由几个田径传统强校主导的局面，腾出更多空间让非强校的学生也能受训参赛，进而扩大接触面累积参赛经验，也有助田总发掘更多田径苗子。

首届西区田径赛10月26日在华侨中学举行，文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟（中）、田总署理会长张慧仪（右）、华侨中学副校长黄世忠齐聚比赛现场为西区学生运动员打气。张慧仪对本届赛事成功举行感到十分满意，她希望明年初将分区赛模式推广到其他分区。（海峡时报）

首次参加短跑赛事 学生终站上跑道逐梦

参赛的四所学校当中，辅华中学未设田径课程辅助活动（CCA），好些学生首次参加短跑比赛，仍展现出一定潜力。

中三生林家瑞（15岁）就是例子。他在学校里的CCA是巧固球，这一天却化身100米短跑健儿，在西区田径赛的U16百米赛事中，以13秒81摘银。

林家瑞受访时说，自己从小就爱玩“兵抓贼游戏”（Neighborhood Catching），现在很高兴能有机会站上跑道冲刺。他还提到，起跑时部长就在旁边，让他有点紧张，不过还是一直给自己加油打气。

首次参加校际短跑比赛的林家瑞（右一）发挥出色，获得U16百米短跑银牌。夺金的是耘青中学中二生卓胜龙。（海峡时报）

“我从小就梦想参加田径比赛，现在终于有机会了。我本来没想到能拿到什么（名次），所以能得银牌很开心。”

林家瑞的体育老师陈宝隆（58岁）透露，学校目前没经费设立田径CCA。陈宝隆热爱跑步，年轻时跑过全程马拉松，很支持通过分区赛让非传统强校学生有机会接触跑步。“以后即使只当成兴趣也无妨，或者孩子们长大后，会继续跑下去。”

女子100米方面，美以美女校包揽前三，展现雄厚实力。以13秒45夺得U16百米冠军的中三生王乐雅（15岁），平时大多代表俱乐部参加校外比赛，加上今年又因伤无法参加全国校际运动会，难得这次还能为学校出战。“能为学校而跑、为学校争取胜利，真的很开心，也觉得很有意义。”

美以美女校的王乐雅在U16百米短跑项目中实力出众，以绝对优势率先冲线，比第二名快了0.64秒。她过去大多代表俱乐部参加校外比赛，这回终于能为学校奔跑赢牌，让她非常开心。（海峡时报）

她也形容，这次比赛多了部长“陪跑”，“很有趣，能和部长聊天真的很有意思”。

田总有意扩大分区赛 资助学校设田径CCA聘教练

张慧仪在观赛过程受访时，谈到田总的未来规划。她说，田总将为有意设立田径CCA或聘请教练的学校提供启动资金，也会举办集中式工作坊，让学校不必投入专门资源训练学生。

她透露，田总会先协助更多学校参加全国校际运动会，再逐步推广分区赛；“最终希望让各分区互相竞赛”。

她也补充道，田总不只是为大型运动会做准备，而是要打造一个能长期持续的生态系统，从扩大范围培养人才、引入高水平教练和利用数据决策三方面着手，充分关注潜力运动员的成长曲线，从而“在运动员成年之前就发掘人才”。

张慧仪透露，受烟霾影响，这次西区比赛原本面临诸多不确定因素，但华侨中学与田总积极沟通，确保学生运动员能一展风采。（海峡时报）

至于如何让赛事中发掘的好苗子获得后续栽培，张慧仪对《联合早报》说，目前主要通过学校联系，梯队教练也会留意表现突出的学生。田总也正在降低参赛门槛，让不隶属俱乐部或未获学校许可的学生，也能主动申请参加总会赛事。“有了梯队教练之后，运动员可以主动联系田总，表明自己的兴趣。”

华中选定为田总西部训练中心

田总也与隶属新加坡体育理事会的ActiveSG合作，并与新加坡体育学校、莱佛士书院和华侨中学试行梯队计划，安排学生参加东南亚区域赛事。

张慧仪说：“要先扩大基础，才能谈其他，数量很重要。如果学校愿意参加，甚至只是愿意考虑，我认为这本身就已算成功了。”

她也透露，华侨中学本周起选定为田总的西部区域训练中心，初期开放给跳跃和投掷项目的学生运动员。目前，东部的训练中心有田径之家（HOA），北部则有体校，而华中的场地将填补西部田径训练中心的空白。

张慧仪还提到，不排除华中训练场地将来开放给短跑等项目的运动员。总会也希望最快明年初推动更多分区加入计划，最终形成跨区竞赛的局面。