新加坡高尔夫球好手陈暄尹星期天（10月25日）在印度女子公开赛以第三名的成绩完赛，成绩为低于标准杆四杆的284杆。

这场比赛在印度古尔冈的DLF高尔夫球乡村俱乐部进行，身为上届冠军的陈暄尹表现起伏。她第一轮以低于标准杆四杆的68杆开局，排名高居第二，但在第二轮以高于标准杆五杆的77杆完赛，排名跌至并列第15位。

22岁的陈暄尹在第三轮及时反弹，打出低于标准杆五杆的67杆，重返争冠行列。在最后一轮中，她以标准杆72杆完赛，泰国对手蓬娜农·帕特伦维持稳定表现，最终以277杆（低于标准杆11杆）夺冠。

甩开第二轮低迷表现扭转局势，陈暄尹接受《海峡时报》采访时说：“这确实让我更有信心，因为这证明我可以相信自己一直以来的努力，并找到重新回到正轨的方法。”

陈暄尹这次的比赛也因左手腕疼痛而变得更具挑战性。她透露，手腕疼痛是过度使用所致。

球场茂密的长草区加剧了她的手腕负担，因此她一度求助物理治疗师，在比赛时用胶带固定手腕，以缓解疼痛。

虽然无缘夺冠，但陈暄尹的第三名成绩也让她获得2万6727.48欧元（约3万8240新元）奖金。

这是她在本赛季第八次跻身前十名，其中包括8月在英国女子公开赛获得并列第六名。

陈暄尹说：“以卫冕冠军的身份参加这项赛事令人兴奋，尤其是回到去年为我留下美好回忆的球场比赛。虽然成绩没有完全达到我的预期，但能够再次回来参赛仍是一次特别的经历。

“我也很享受参与青少年训练营的机会，与现场的青少年进行交流。能够花时间与他们相处，分享一路走来学到的一些经验，让我感到很开心。”

本月较早时，陈暄尹在爱知—名古屋亚运会创造历史，她在个人赛获得铜牌，成为我国历来首名在亚运会夺牌的高球选手。

减少女子欧巡赛参赛场次 赴美参加两大满贯赛

陈暄尹本赛季的参赛安排与往年有所不同。她减少女子欧巡赛（LET）的参赛场次，转而赴美国参加两项大满贯赛事——雪佛龙锦标赛和女子PGA锦标赛。

她本赛季参加19场女子欧巡赛，少于2025年的23场。这也意味着她的容错空间更小，必须争取在女子欧巡赛赛季积分榜排名前十，才能实现赛季目标。

若陈暄尹能跻身积分榜前十，她将直接获得11月LPGA Q-School最终阶段的参赛资格。在这个阶段取得并列第25名或更好成绩的球员，将获得2027赛季LPGA巡回赛参赛资格。

陈暄尹目前在积分榜排名第六，她说：“能够在美国参加更多大满贯赛事，确实让我大开眼界。我从与实力强劲的球员在极具挑战性的球场较量中学到很多，这些经验也帮助我进一步提升球技。

“减少女子欧巡赛的参赛场次，代表我必须更好地把握每一次机会，尤其是在争取排名方面的压力确实会稍微大一些。关键在于找到平衡——在参赛、提升球技，以及确保整个赛季都保持良好的身心状态之间取得平衡。”

陈暄尹本赛季还剩下两场赛事，分别是10月29日至11月1日举行的纬创女子公开赛，以及11月5日至8日举行的阿美中国锦标赛。