（鹿特丹综合电）30岁的唐嘉鸿星期天（10月25日）在荷兰鹿特丹举行的世界体操锦标赛男子单杠决赛中，以难度分6.600分、执行分8.366分、总分14.966分摘下他个人也是中华台北历史上的首枚体操世锦赛金牌。

在过往体操世锦赛史上，中华台北曾拿过二银一铜，包括1993年张峰治的男子跳马银牌、2019年李智凯的男子鞍马银牌、2018年李智凯的男子鞍马铜牌。

唐嘉鸿在星期天顺利摘金后，成为了中华台北体操史上，首名拿下世锦赛金牌的好手。他也在2024年巴黎奥运会上夺得同一个项目的铜牌。

值得一提的是，唐嘉鸿在上个月的爱知—名古屋亚运会上掉杠，最后排名第五，无缘领奖台。

在亚运会上夺得银牌的巴黎奥运会冠军、日本名将冈慎之助，和以中立身份参赛的俄罗斯选手谢尔盖·奈金 （Sergei Naidin）同得14.800分，但最终以更高的执行分抢下银牌，后者夺铜。

延伸阅读 日本力压俄中 卫冕体操世锦赛男团冠军

在亚运会上夺得金牌的中国好手田昊因在资格赛中失误而没能晋级决赛。

星期天也是本届体操世锦赛的最后一天，上届在奖牌榜名列前茅的中国队，这次以3金2银2铜排名第二，美国队以3金3银2铜重返榜首。日本以2金1银1铜排名第三。