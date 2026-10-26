（柏林法新电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）新加坡时间星期一（10月26日）凌晨在联赛客场以3比1击败弗赖堡（Freiburg），重夺德甲榜首之位。

拜仁在这场比赛虽少了多名因伤缺阵的一线队球员和数日前在训练中昏厥的主帅孔帕尼（Kompany），但还是凭借乌帕梅卡诺（Upamecano）和（Gnabry）的进球，在上半场取得2比0的领先。

下半场，虽然弗赖堡利用拜仁球员比朔夫（Bischof）的乌龙球将比分改写至1比2，但奥利塞（Olise）在补时阶段抓住机会将球推入空门，直接“杀死”比赛。

凭借这场胜利，拜仁在积分榜上以净胜球优势再次超越劲敌多特蒙德（Dortmund），重返积分榜榜首。两队将于星期天（11月1日）在慕尼黑迎来直接交锋。

主帅孔帕尼仍在住院接受治疗，预计会缺席几周，助理教练丹克斯（Aaron Danks）赛后分享了孔帕尼发来的信息。

丹克斯说：“我刚打开手机，看到文森特（孔帕尼）发来的信息，他说‘干得好’，他很高兴。我回复他说‘太棒了——现在去休息吧’。我还给他发了一个飞吻的表情，希望他能好好养病。”

拜仁体育总监埃贝尔（Eberl）也更新孔帕尼的病情，“他情况稳定，头已经不疼了。他目前正在接受全面检查，一切都在妥善处理中。目前还没有确切结果”。