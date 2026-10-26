新加坡射击选手郑琇忆在星期一（10月26日）举行的国际射击运动联合会（ISSF）哈萨克斯坦奇姆肯特大奖赛女子25米手枪个人决赛中，战胜队友张顺惜夺冠。此外，郑琇忆、张顺惜和郑琇鸿在这个项目出色的表现，还为我国赢得团体金牌。

郑琇忆与队友张顺惜在决赛同得33分，两人最终在附加赛才分出胜负，前者以5比3摘下金牌，张顺惜则获得银牌。第三名属于保加利亚的莉迪娅·嫩切娃（Lidiya Nencheva）。郑琇鸿是郑琇忆的姐姐，她在决赛中排名第四，与奖牌擦肩而过。

这是郑琇忆在结束爱知—名古屋亚运会后，连续取得的第三枚个人项目奖牌，她本月中旬在埃及开罗举行的ISSF步枪与手枪世界杯，首夺25米手枪个人冠军。

转战奇姆肯特大奖赛后，郑琇忆星期三（10月21日）先是收获了10米气手枪个人亚军和10米气手枪团体季军。星期一越战越勇，单日赢下两个冠军。

除了郑琇忆25米手枪个人拿下金牌，新加坡队也凭借队员们出色的整体表现，赢得女子25米手枪团体赛金牌。

郑琇忆接受《联合早报》采访时说：“我认为自己最大的进步在于比赛时的心态。过去，我对自己的每一发子弹都要求很高，常常因此想得太多，也容易感到焦虑。近几个月来，我开始允许自己犯错，不再给自己那么大的压力，而是把每场比赛视为检验训练成果的机会，看看自己能否将训练中所学的运用出来。

“如果某种方法有效，我就继续在此基础上改进；如果效果不理想，我就尝试找出原因，再与教练一起探讨解决方法。这让我能够以更开放的心态面对比赛，也减轻了心理压力。”

郑琇忆（中）和队友张顺惜（左）取得金牌和银牌，铜牌得主是保加利亚的莉迪娅。（新加坡射击总会提供）

郑琇忆认为，她在开罗世界杯经历的过程非常有意义。“我很享受在那里参赛的过程。当时我专注于思考自己在亚运会后有哪些地方可以改进，并尝试将所学运用到比赛中。我那时并没有把夺冠放在首位。能够以这样的心态参赛，最终还赢得金牌，让这次经历显得格外有意义。”

本站大奖赛结束后，郑琇忆将前往卡塔尔多哈参加ISSF世锦赛，争取2028年洛杉矶奥运会参赛资格，之后将参加世界杯总决赛。

能和姐姐郑琇鸿一起参赛再一起战上领奖台（团体赛），郑琇忆很珍惜她们每次相处的机会。

她说：“射击是一项非常注重个人发挥的运动。即使在团体赛中，我们也各自专注于自己的表现。不过，有她陪伴在身边还是很好的。一起出国比赛、同住一个房间，让我感到熟悉且安心。这让我想起结婚搬出去住之前，我们曾经一起生活的日子，所以我很珍惜能够再次与她共度这段时光。”

我国在这项赛事的奖牌数目前为五金二银二铜，另外三枚金牌来自青少年10米气步枪混合团体、青少年女子10米气步枪个人和团体。另一名选手也在青少年女子10米气步枪个人赛中，为新加坡贡献一枚铜牌。