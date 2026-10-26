刚结束爱知—名古屋亚洲残疾人运动会的新加坡代表团星期一（10月26日）凯旋，在樟宜机场受到家人和支持者的热烈欢迎。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟亲临现场欢迎运动员回国，并表示为运动员的表现感到无比自豪，认为他们在赛场上充分发挥了自身潜力，交出令人满意的成绩。

尽管这是新加坡自2010年以来首次未能在亚残运会上夺金，但代表团共收获11枚奖牌，为历届最多，同时也刷新了多项个人最佳和全国纪录。梁振伟强调，评价运动员的表现，关键在于他们能否突破自身极限，而不是单纯以奖牌颜色衡量成败。

他说：“我们所关注的是运动员能否在赛场上发挥出最佳水平。从这一点来看，他们刷新了八项全国纪录，创造了十项个人最好成绩和四项赛季最好成绩。对于运动员的表现，我已别无所求。”

展望未来，梁振伟说，新加坡将继续加强运动医学、运动科学和运动心理学方面的支持，并善用数据科学协助运动员提升表现。至于如何应对亚洲竞技水平不断提升的趋势，以及建立更完善的人才梯队，梁振伟认为，发掘和培养新秀同样重要。

新加坡在2024年设立“赋能体育基金”（Enabling Sports Fund），至今已有超过8000名残障人士受益，得以接触和参与不同体育项目。他希望通过这项举措，让更多残障人士找到自己热爱的运动，并从中发掘具有潜力的运动员，培养出更多像杜维崧和叶品秀的优秀选手。

新加坡残障泳将杜维崧（前排右）在机场与支持者拍照留念。（海峡时报）

杜维崧：不排除继续参赛

本届赛事表现亮眼的泳将杜维崧共收获两银三铜，将个人亚残运奖牌总数增加至12枚。他说，这是自己第四次参加亚残运会，也是运动生涯中的重要里程碑。

自2013年首次代表新加坡参加国际赛事以来，杜维崧已经征战多项大型比赛。他说：“在过去13年的职业生涯中，我经历了很多，也去过很多地方，做过很多事情。能够继续代表新加坡参赛，让教练和家人感到骄傲，感觉真的很好。”

杜维崧早前曾提及2028年可能是自己职业运动生涯的最后一年，询及未来是否继续征战赛场，他如今改口称不排除继续参赛更长时间。他说：“我对此持开放态度。但我从事这项运动已经很久了。我们得看看2028年之后我的感觉如何。”

陈威强：从比赛中汲取信心

从帆船运动转换跑道的硬地滚球选手陈威强，很高兴能够在自己转项后第一次参加亚残运会就获得银牌。（海峡时报）

另一名收获银牌的运动员陈威强则说，能够代表新加坡参加亚残运会，并与区域顶尖选手同场竞技，是一段难忘的经历。

他回忆，其中一场对阵哈萨克斯坦选手的比赛尤为印象深刻。当时他在第二局结束后处于落后，但及时调整心态的他在第三局成功扭转局势。那次经历让他更加体会到，保持冷静、专注于自己能够掌控的事情，以及在逆境中坚持到底的重要性。

陈威强曾在亚残运会上夺过帆船金牌，这是他自2022年转战硬地滚球后，首次以这个项目选手身份征战亚残运会。陈威强说，能够与经验丰富的选手抗衡并取得奖牌，让他对自身进步更有信心，并希望能把这段经历转化为未来训练的动力。