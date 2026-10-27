（伦敦综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和英格兰前锋凯恩（Kane）星期二（10月27日）终于圆梦，夺得足球界最高个人荣誉——金球奖，成为25年来首名赢得这项殊荣的英格兰球员。

这名33岁的射脚在创下多项纪录的赛季中，进一步巩固自己作为足坛史上最伟大射脚之一的地位。上一个夺得金球的英格兰球员，还是2001年的欧文（Owen）。

凯恩上台领奖后难掩激动：“哇，哇，哇！我几乎说不出话来。能够在伦敦获奖，让这一刻更加特别。今晚在伦敦领奖，对我来说是个好兆头。感谢所有投票支持我的人。我可以想象，今年的评选一定很艰难。

“今晚在场的球员中，有不少世界级球星。恭喜今晚所有得奖者和入围者。这也证明了，只要展现决心并付出努力，就真的能够取得成就。”

凯恩在2023年转会拜仁后，终于赢得长期以来与他无缘的团队荣誉。到了2025至2026赛季，他在收获冠军的同时，也交出惊人的进球数据，成为金球奖的头号热门人选。

这名英格兰队长迎来个人进球效率最高的一个赛季，各项赛事为拜仁出战51场比赛，攻入61球，帮助这支德国豪门夺得国内联赛和德国杯双冠王。

凯恩：我经历过低谷 但一切皆有可能

赛季结束时，凯恩已确立作为欧洲最佳射脚的地位，而他的影响力远不止于球会层面。

在今夏的美加墨世界杯，凯恩攻入六球，率领英格兰闯入半决赛。他不仅展现精准高效的射门能力，也体现出贯穿其国家队生涯的领导力与沉着冷静。

这项殊荣为凯恩非凡的职业生涯写下圆满一章。鲜有球员经历过与他如此相似的成长历程。他在感人的获奖致辞中，感谢职业生涯中所有曾执教过他的教练、“热刺”托特纳姆（Tottenham），以及妻子凯特（Kate）。

凯恩年轻时，难以在热刺站稳脚跟，并多次被外借锻炼，但他最终成长为同代球员中最全面的中锋之一，不仅能够以各种方式取得进球，还具备组织进攻的能力。

这名同时获得年度最佳男子射脚奖的前锋感慨道：“重要的是一路走来的历程。只要努力，即使没有人在看着你，也要坚持不懈，一切皆有可能。

“对于任何希望实现梦想的男孩或女孩来说，一切皆有可能。我并不是那种一开始就一帆风顺、迅速登上顶峰的孩子。我经历过低谷，也必须找到自己的道路，才能成为如今最出色的球员。”

击败姆巴佩与亚马尔 “非传统”的金球奖得主

金球奖过去往往青睐那些凭借天赋、技巧与精彩表现脱颖而出的球员，但凯恩此次获奖，则彰显稳定性、比赛智慧和惊人进球效率的价值。

凯恩上赛季为球会和国家队合计攻入73球，这样的数字在现代足球中极为罕见。更重要的是，他的进球往往出现在关键时刻，既帮助拜仁赢得冠军，也带领英格兰在这项足坛最高水平的赛事中一路挺进。

本届金球奖竞争激烈。法国射脚姆巴佩（Mbappe）打破世界杯进球纪录，西班牙天才亚马尔（Yamal）则登上世界杯冠军宝座。然而，评委最终选择整个赛季始终保持卓越表现的凯恩。

姆巴佩排名第二，亚马尔位列第三并获得最佳年轻球员奖，罗德里（Rodri）和梅西（Messi）分列第四和第五。

西班牙中场亚历克西娅·普特拉斯（Alexia Putellas）则第三次夺得女子金球奖，维琪·洛佩斯（Vicky Lopez）则连续第二年当选最佳年轻女球员。

男子最佳门将奖由西班牙的西蒙（Simon）获得；西班牙主帅德拉富恩特（de la Fuente）当选年度最佳男子教练。巴黎圣日耳曼（PSG）获得年度最佳男子球会奖，巴塞罗那（Barcelona）女足则赢得年度最佳女子球会奖。