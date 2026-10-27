（伦敦法新电）英格兰队长凯恩（Kane）新加坡时间星期二（10月27日）首捧金球奖，迎来职业生涯高光时刻。不过，这名前锋仍希望率领拜仁慕尼黑（Bayern Munich）争夺欧冠冠军，并希望终结英格兰的国际大赛冠军荒。

在自己的家乡伦敦，凯恩力压姆巴佩（Mbappe）和亚马尔（Yamal），成为25年来首名赢得金球奖的英格兰球员。

33岁的凯恩说：“我本来想说这是梦想成真，但这远远超出我最疯狂的想象，真的令人难以置信。

“我认为，这对英格兰和我们的国家意义重大。能够在伦敦领奖，对我来说是个好兆头，而我们等待这一天已经太久了。能够让英格兰足球重新受到关注，并让这座奖杯回到我们手中，我感到无比自豪。”

凯恩是英格兰和“热刺”托特纳姆（Tottenham）队史最佳射脚。自2023年加盟拜仁以来，他赢得了不少冠军，但团队荣誉仅限于德国国内赛事冠军。上赛季，拜仁在欧冠半决赛中不敌最终冠军巴黎圣日耳曼（PSG），无缘决赛。

国家队层面，在2021年和2024年两度于欧锦赛决赛落败后，凯恩今夏再度经历挫折，英格兰在世界杯半决赛中不敌最终亚军阿根廷。

凯恩：还有很多美好成就等待争取

不过凯恩相信，自己仍有能力赢得足球界一些最重要的荣誉。“在足球这项运动中，我还有很多目标要实现。球会层面，我希望赢得欧冠冠军；而为英格兰赢得一项重大赛事冠军，肯定是我的首要目标，还有很多美好的成就等着我去争取。”

与西班牙的亚马尔和法国队长姆巴佩不同，这两人都曾在青少年时期赢得世界杯冠军，而凯恩的成长之路并非一帆风顺，也没有早早展现出注定成为巨星的迹象。

在跻身热刺一线队之前，他曾四次被外借至低级别联赛球队锻炼。不过，凯恩说，那段经历至今仍激励着他，希望自己能尽可能长时间地在最高水平的赛场上取得成功。

他说：“我经历了许多起起落落，尤其是在职业生涯初期。当时我还在不断认识自己，无论是作为一名职业球员，还是作为一个普通人……我找到了提升自身方法，也学会如何超越其他一些天赋可能比我更出众的球员。

“我认为，那段经历从此塑造了我作为职业球员的态度，让我从不把一切视为理所当然。我知道，总会有人和当年的我一样，也总会有更年轻的球员试图取代我的位置，无论是在英格兰还是拜仁。”