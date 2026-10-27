（拉斯维加斯综合电）西班牙网球名宿纳达尔（Nadal）在社交媒体宣布，他将在2027年前往美国参加“MGM大满贯”，这是他自2024年退役以来首次参加硬地比赛。

这场赛事将于2027年2月28日在拉斯维加斯举行。

纳达尔还录制了一段简短的视频，确认自己即将参赛。

40岁的他说道：“大家好，2024年在拉斯维加斯打球的经历给我留下了美好的回忆。那里的氛围和球迷简直太棒了。

“所以我宣布，将在2027年重返那里。我非常期待参加MGM大满贯，我们很快会在那里见面。”

这将是纳达尔自2024年11月从职业网球生涯退役以来，首次在硬地球场上参加比赛。他在同一年也参加过MGM大满贯，当时他与同袍阿尔卡拉斯（Alcaraz）进行表演赛。

纳达尔曾创纪录地赢得14座红土大满贯法国网球公开赛男单冠军。他本月初也在自己的网球学院参加表演赛。

纳达尔说：“如今，我在人生的不同阶段再次回到这里，不再承受巡回赛的压力，但对这项运动的热情依旧。我一直很享受竞技的感觉，即使我的职业生涯已经结束，这种感觉也不会真正消失。”